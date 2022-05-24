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Giriş Tarihi: 24.5.2022 12:54

FIFA Başkanı Infantino'dan Dünya Kupası açıklaması!

AA
FIFA Başkanı Infantino’dan Dünya Kupası açıklaması!

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nın zor bir dönemden geçen dünyanın biraz daha iyi hissetmesine katkıda bulunacağını söyledi.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nın zor bir dönemden geçen dünyanın biraz daha iyi hissetmesine katkıda bulunacağını söyledi.

Infantino, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'ndaki "Birleştirici Bir Güç Olarak Spor" başlıklı oturumda konuştu.

En popüler spor branşı futbolun benzersiz bir erişim gücü olduğunu belirten Infantino, "Son Dünya Kupası 4 milyar, son Kadınlar Dünya Kupası ise 1,2 milyar kişi tarafından izlendi. Katar'ın ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası'nı da 5 milyar kişinin izlemesi bekleniyor. Bu, dünya nüfusunun yarısından fazlası demek. Aynı tutkunun peşinden giden tüm bu insanlar, aynı şekilde hissediyor ve hepsi futbolun bu birleştirici güce sahip olduğunu biliyor." ifadelerini kullandı.

Infantino, FIFA Dünya Kupası gibi etkinliklerin farklı geçmişe, dine, ırka, milliyete sahip insanları bir araya getirme konusundaki önemini vurgulayarak, "Bu özel bir yıl. Küresel salgından çıktık ve bölünmüş bir dünyadayız. İnsanları bir araya getirecek bahanelere ihtiyacımız var. Dünya Kupası sayesinde en iyi bahaneye sahibiz. 21 Kasım'dan 18 Aralık'a kadar Katar'a gelip yalnızca futbol açısından değil, aynı zamanda Arap kültürü ve tarihine tanıklık ederek şimdiye kadarki en iyi Dünya Kupası deneyimini yaşayın. Bu kesinlikle dünyanın biraz daha iyi hissetmesine katkıda bulunacak." diye konuştu.

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FIFA Başkanı Infantino'dan Dünya Kupası açıklaması!
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