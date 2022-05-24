Pep Guardiola durdurulamıyor

remier Lig'de nefes kesen bir final haftası sonrası Manchester City'yi şampiyonluğa ulaştıran Pep Guardiola son 13 sezonda üç büyük ligde tam 10 kez zafere ulaşarak tekrarlanması güç bir başarıya imza attı.veile bu başarıyı yakalayan İspanyol çalıştırıcının en yakın rakibi ise Massimiliano Allegri... İspanyol çalıştırıcı, Avrupa'nın 5 büyük liginde 2008- 09'dan beri oynanan 13 sezonda (2019-20 sezonu pandemi yüzünden yarım kalmıştı) kazandığı 10 şampiyonluk ile açık ara lider durumda bulunuyor. Pep'e en yakın isim ise İtalya'da Juventus ile sezonu 4. sırada tamamlayarak hayal kırıklığı yaratan... İtalyan teknik adam, Milan ve Juventus'ta toplam 6 şampiyonlukla İspanyol meslektaşını izliyor. Bu ikilinin arkasında ise 5'er şampiyonluklailebulunuyor... LİVERPOOL'U KUTLADIBu başarısına rağmen mütevazılığı elden bırakmayan Guardiola, sezonu ikinci sırada bitiren Liverpool'u kutlayarak,Onlar için zor olduğunu biliyorum ama tebrik ederim. Bizim daha iyi bir takım olmamızı sağlıyorlar" diye konuştu.MANCHESTER City'nin Aston Villa'yı 5 dakikada bulduğu 3 golle 0-2'den gelip devirdiği maçın kahramanı İlkay Gündoğan'dı... 68'de oyuna giren tecrübeli yıldız 77 ve 82'de attığı gollerle City'ye şampiyonluğu getiren isim olurken, eski bir dostu da üzdü. Liverpool Teknik Direktörü Klopp'un 2011-15 yılları arasında Borussia Dortmund'da öğrencisi olan İlkay'ın 2016'da Kırmızı Şeytanlar'ı değil de Manchester City'yi seçmesi olay olmuştu. Sosyal medyada da İlkay'ın 17 Mayıs'ta evlendikten sonra 22 Mayıs'ta City ile şampiyonluk yaşamasının altı çizildi.Guardiola'nın üzerinde Barcelona'dan sonra Devler Ligi'ni kazanamamış olmasının ve "Bunu Messi ile başardı" söyleminin gölgesi var. Ama bir futbol gerçeği var: Son 15 yılın bir numaralı futbol aklı Pep Guardiola... Elbette hep geniş bir bütçesi oldu. Ancak Liverpool da bu yarışı altyapıdan yetişen gençlerle yapmadı. Müthiş bir final izledik. İlkay, Guardiola'nın geldiğinde ilk transferiydi. Geçen hafta ayrılacağını açıkladı, önceki gün de iki golle şampiyonluğu getirdi... Seneye Haaland ile Lewandowski ve Zlatan İbrahimovic dışında pek sevemediği, kullanmadığı merkez santrforlu oyunu oynayacak Pep... Bekleyip göreceğiz...