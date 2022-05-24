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Giriş Tarihi: 24.5.2022 20:47 Son Güncelleme: 24.5.2022 20:48

Trabzonspor'da şampiyonluğun mimarı Marek Hamsik, İtalyan basınına konuştu! "Hayatım boyunca unutmayacağım"

Trabzonspor’da şampiyonluğun mimarı Marek Hamsik, İtalyan basınına konuştu! Hayatım boyunca unutmayacağım

Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı ve 2021-2022 sezonunda gelen şampiyonluğun baş mimarlarından birisi olan Marek Hamsik, İtalyan basınına konuştu. Hamsik, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarından çok etkilendiği söyleyerek "Hayatım boyunca unutmayacağım" yorumunu yaptı.

Spor Toto Süper Lig 'in 2021-22 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor 'da yıldız futbolcu Marek Hamsik, şampiyonluk kutlamaları ve geleceği hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"HAYATIM BOYUNCA UNUTMAYACAĞIM"

Bordo-mavililerde yaşadığı şampiyonluk için, "Bana harika hissettirdi" diyen Hamsik, kutlamalar için gelen soruya ise, "6 parti yaptık, birini diğerinden ayırmak zor olur. Eğer en iyisi hangisi diye soracak olursanız, teknelerle denizde yaptığımız en iyisiydi, bunu hayatım boyunca unutmayacağım" diye konuştu.

Form durumu ve kendisini nasıl hissettiği sorusuna cevap veren tecrübeli yıldız, "Kendimi yaşlı hissetmiyorum. Şanslıyım çünkü sadece birkaç sakatlık geçirdim" dedi.

"SARRI VE GUARDIOLA"

Futboldan sonraki adımında teknik direktörlüğe nasıl baktığı şeklinde bir soru yöneltilen Marek Hamsik, "Eğer ileride teknik direktör olursam, felsefem Maurizio Sarri ve Pep Guardiola ile aynı olacak. Onları örnek alacağım" sözlerini kullandı.

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Trabzonspor'da şampiyonluğun mimarı Marek Hamsik, İtalyan basınına konuştu! "Hayatım boyunca unutmayacağım"
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