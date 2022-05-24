Trabzonspor'da şampiyonluğun mimarı Marek Hamsik, İtalyan basınına konuştu! "Hayatım boyunca unutmayacağım"

Spor Toto Süper Lig 'in 2021-22 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor 'da yıldız futbolcu Marek Hamsik, şampiyonluk kutlamaları ve geleceği hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"HAYATIM BOYUNCA UNUTMAYACAĞIM"
Bordo-mavililerde yaşadığı şampiyonluk için, "Bana harika hissettirdi" diyen Hamsik, kutlamalar için gelen soruya ise, "6 parti yaptık, birini diğerinden ayırmak zor olur. Eğer en iyisi hangisi diye soracak olursanız, teknelerle denizde yaptığımız en iyisiydi, bunu hayatım boyunca unutmayacağım" diye konuştu.
"SARRI VE GUARDIOLA"
Futboldan sonraki adımında teknik direktörlüğe nasıl baktığı şeklinde bir soru yöneltilen Marek Hamsik, "Eğer ileride teknik direktör olursam, felsefem Maurizio Sarri ve Pep Guardiola ile aynı olacak. Onları örnek alacağım" sözlerini kullandı.