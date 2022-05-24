Trabzonspor'da şampiyonluğun mimarı Marek Hamsik, İtalyan basınına konuştu! "Hayatım boyunca unutmayacağım"

"HAYATIM BOYUNCA UNUTMAYACAĞIM"



Bordo-mavililerde yaşadığı şampiyonluk için, "Bana harika hissettirdi" diyen Hamsik, kutlamalar için gelen soruya ise, "6 parti yaptık, birini diğerinden ayırmak zor olur. Eğer en iyisi hangisi diye soracak olursanız, teknelerle denizde yaptığımız en iyisiydi, bunu hayatım boyunca unutmayacağım" diye konuştu.