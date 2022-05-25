2.5 ayda Jesus’un gözüne girdiler

MURAT ÖZBOSTAN

GÜRCAN BİLGİÇ

ÖMER ÜRÜNDÜL

Yeni teknik direktörünü pazartesi günü açıklayacağını belirten Fenerbahçe Başkanı Ali Koç,Hatta kimi seçerse seçsin, taraftarı memnun edemeyeceğini de dile getirdi.nedeniyle taraftarın endişesine hak veren Başkan bu konuda rahat olduğunu,diyerek anlattı. Portekizli hocanın 12-13 oyuncu içinraporu verdiğine de vurgu yaptı.İşte Koç'un verdiği ipuçlarıyla Jesus'tan geçer not alan isimlerin başında gelenler: "Vitor Pereira'nın hediyesi. Bebeği ve karısı var, buradan çok memnun. Kazanacağımıza inandığı bir kadro ile bir sene daha kalır. Dünya Kupası'nı geçirir. Onu tutmayacağımızı bilerek aldık (23 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi var). İnşallah bu sene tutarız.herkes eleştirdi ama şimdi söylenenler ortada. CSKA Moskova kendisini sordu amaİki hocamız da kalmasını istiyor.yeni pozisyonlarında da çok başarılı.Her kulübe Altay gibi sporcular nasip olsun."Koç, F.Bahçe'nin yeni teknik direktörünün Jesus olduğunu açıkladı. YoksaJesus'un Benfica ileSon parasını da alıp gelir. Başkanın pazartesi vurgusu da zaten 30 Mayıs'a yani ay sonuna denk geliyor. Sonra F.Bahçe ile sözleşme imzalayacak. Kendisinin de ifade ettiği gibi kimi açıklarsa açıklasın eleştiri alacak. Bunları düşündüğü için de biraz stres yapmış. Sayın Koç bir de diyor ki,Süper Lig'de son 4 yılda 4 takım (şampiyon oldu. Nasıl rekabet yok! Almanya'da Bayern Münih üst üste 10 kez kupa kaldırdı.. İtalya'da Juventus arka arkaya 9 kez şampiyon oldu. İtalya ve Almanya ligi için ne yorum yapalım..Başkanı hem kolay hem de zor bir kararın eşiğinde… Son konuşmalarına baktığımız zamanKartal'ın Samandıra'daki hakimiyeti, Ali Koç'un tesislere gittiğinde yaşadıklarını aktarmasındaki memnuniyet duygusu bunu bize gösteriyor. İsmail hoca muhakkak ki bir rapor hazırlayıp yönetimin önüne koyacak. Bunun için de yaptıkları kadar yapmayı planladıkları da olacaktır. Şöyle ki transfer planlaması bile Kartal'ın analizlerinin sonucu.Şampiyonluğa kilitlendiler,ve bu aşamada takımın kötü zamanlarda taraftara ihtiyacı var. Jesus'un başında olduğu takımın daha az yıpratılacağı düşünülüyor- ki haklılar. Çünkü Fenerbahçe 4 sezondur özellikle sosyal medyada kendi taraftarı tarafından linç ediliyor. Eğer bir başkanAli Koç, teknik adam konusundaBir tarafta görevi sona eren İsmail Kartal'ın büyük başarısı sonucu taraftar ve medyadan aldığı destek var. Diğer tarafta artık bu sezon şampiyonluk dışında başka bir sonuç düşünülmüyor. Bütün bunlar göz önüne alındığında Ali Koç'un karar alması gerçekten zor. Ben de onun yerinde olsam bu zorluğu yaşardım.Bu konuda hak vermek lazım. Kartal da ilk geldiği dönem kadro istikrarını sağlayana kadar sıkıntılı günler yaşadı.Ama sonrasında takımı tanıdıkça, birlikte çalıştıkça başarılı oldu. Tekrar ediyorum, bu zorlu kararda Başkan Ali Koç hangi ismi açıklarsa açıklasın taraftarların destek olması, en ufak hatada eleştiriye başlamaması lazım.