2.5 ayda Jesus’un gözüne girdiler

Sözleşmesinde ’23 milyon Euro’ya serbest kalır’ maddesi olan Kim Min-Jae, takımın asist kralı Mert Hakan, kalesinde devleşen Altay bu isimlerin başında geliyor
Yeni teknik direktörünü pazartesi günü açıklayacağını belirten Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, duygularının İsmail Kartal, mantığınınise Jorge Jesus olduğunu kurduğu cümlelerleima etti. Hatta kimi seçerse seçsin, taraftarı memnun edemeyeceğini de dile getirdi. Şampiyonlar Ligi'ne 2. ÖnEleme Turu'ndan başlayacak veilk maçını 19-20 Temmuz'da oynayacakolması nedeniyle taraftarın endişesine hak veren Başkan bu konuda rahat olduğunu, "İsmail Kartal zatentakımı A'dan Z'ye tüm detaylarıyla biliyor,Jesus da 2.5 aydır takımı çalışıyor" diyerek anlattı. Portekizli hocanın 12-13 oyuncu için 'Kalsın' raporu verdiğine de vurgu yaptı.
KİM'İ TUTAMAYACAĞIMIZI BİLEREK ALDIK
İşte Koç'un verdiği ipuçlarıyla Jesus'tan geçer not alan isimlerin başında gelenler: "Kim Min-Jae son yıllarda yapılanen iyi transfer, Vitor Pereira'nın hediyesi. Bebeği ve karısı var, buradan çok memnun. Kazanacağımıza inandığı bir kadro ile bir sene daha kalır. Dünya Kupası'nı geçirir. Onu tutmayacağımızı bilerek aldık (23 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi var). İnşallah bu sene tutarız. Miguel Crespo'yu herkes eleştirdi ama şimdi söylenenler ortada. CSKA Moskova kendisini sordu ama Mert Hakan Yandaş satılıkdeğil. İki hocamız da kalmasını istiyor. DiegoRossi'nin çok taliplisi var. Ferdi Kadıoğluve Osayi Samuel yeni pozisyonlarında da çok başarılı. Altay Bayındır kalacak. Her kulübe Altay gibi sporcular nasip olsun."
SORU: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yeni hocasını pazartesi açıklayacağını söyledi. Sizce bu isim Jesus mu yoksa Kartal mı olacak?
MURAT ÖZBOSTAN
İSMAİL KARTAL'I ÖVDÜ AMA JESUS'U İŞARET ETTİ Ali Koç, F.Bahçe'nin yeni teknik direktörünün Jesus olduğunu açıkladı. Yoksa 2.5 aydır bir teknik adam,F.Bahçe'yi niye takip etsin, takımdakim kalsın, kim gitsin diyefikirlerini söylesin! Jesus'un Benfica ile 31 Mayıs'a kadar anlaşması varve oradan her ay 600 bin Euromaaş alıyor. Son parasını da alıp gelir. Başkanın pazartesi vurgusu da zaten 30 Mayıs'a yani ay sonuna denk geliyor. Sonra F.Bahçe ile sözleşme imzalayacak. Kendisinin de ifade ettiği gibi kimi açıklarsa açıklasın eleştiri alacak. Bunları düşündüğü için de biraz stres yapmış. Sayın Koç bir de diyor ki, "17 teknik adam ile görüştüm. 4hoca Türkiye'de rekabet olmadığıiçin, rekabet şartları olmadığıiçin teklifi düşünmediler bile..." Süper Lig'de son 4 yılda 4 takım (Galatasaray, Başakşehir, Başiktaş,Trabzonspor) şampiyon oldu. Nasıl rekabet yok! Almanya'da Bayern Münih üst üste 10 kez kupa kaldırdı.. İtalya'da Juventus arka arkaya 9 kez şampiyon oldu. İtalya ve Almanya ligi için ne yorum yapalım..
GÜRCAN BİLGİÇ
VERDİĞİ SÜRE TARAFTARIN SESİNİ DİNLEMEK İÇİN Fenerbahçe Başkanı hem kolay hem de zor bir kararın eşiğinde… Son konuşmalarına baktığımız zaman gönlünün İsmail Kartal'danyana olduğunu anlıyoruz. Kartal'ın Samandıra'daki hakimiyeti, Ali Koç'un tesislere gittiğinde yaşadıklarını aktarmasındaki memnuniyet duygusu bunu bize gösteriyor. İsmail hoca muhakkak ki bir rapor hazırlayıp yönetimin önüne koyacak. Bunun için de yaptıkları kadar yapmayı planladıkları da olacaktır. Şöyle ki transfer planlaması bile Kartal'ın analizlerinin sonucu. Madalyonun öbür yüzünde iseFenerbahçe taraftarı var. Şampiyonluğa kilitlendiler, Cumhuriyetin100. yılını kupayla taçlandırmakistiyorlar ve bu aşamada takımın kötü zamanlarda taraftara ihtiyacı var. Jesus'un başında olduğu takımın daha az yıpratılacağı düşünülüyor- ki haklılar. Çünkü Fenerbahçe 4 sezondur özellikle sosyal medyada kendi taraftarı tarafından linç ediliyor. Eğer bir başkan 'Jesusya da Kartal' diyorsapazartesiye kadartaraftarın sesinidinleyecektir.
ÖMER ÜRÜNDÜL
KİM AÇIKLANIRSA AÇIKLANSIN TARAFTAR DESTEK OLMALI Başkan Ali Koç, teknik adam konusunda zihinsel olarak son derecesıkıntılı bir dönem yaşıyor. Bir tarafta görevi sona eren İsmail Kartal'ın büyük başarısı sonucu taraftar ve medyadan aldığı destek var. Diğer tarafta artık bu sezon şampiyonluk dışında başka bir sonuç düşünülmüyor. Bütün bunlar göz önüne alındığında Ali Koç'un karar alması gerçekten zor. Ben de onun yerinde olsam bu zorluğu yaşardım. İsmail Kartal'la devamedip, gelecek sezon işler tersegiderse yine ağır eleştiriler alacağınıbiliyor. Bu konuda hak vermek lazım. Kartal da ilk geldiği dönem kadro istikrarını sağlayana kadar sıkıntılı günler yaşadı. TürkiyeKupası'nda 10 kişi kalanKayserispor'a elendiğini unutmayalım. Ama sonrasında takımı tanıdıkça, birlikte çalıştıkça başarılı oldu. Tekrar ediyorum, bu zorlu kararda Başkan Ali Koç hangi ismi açıklarsa açıklasın taraftarların destek olması, en ufak hatada eleştiriye başlamaması lazım.