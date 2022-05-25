Hakemler korkuyor!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun danışman olarak anlaştığı dünya hakemliğinin en önemli isimlerinden olan David Elleray, TFF'nin Riva Tesisleri'nde yapılan toplantıda hazırladığı raporu sundu. İşte hakemlere ve hakemlik sistemine karşı ciddi güven problemi olduğuna vurgu yapan Elleray'ın raporundan öne çıkanlar:HAKEMLER desteklenmediklerini, düşük ücret aldıklarını ve saygı duyulmadıklarını hissetmektedirler.Özellikle 'büyük' kulüplerin maçlarını yönetirken hata yapmaktan korktukları ve 'günah keçisi' olarak ortaya atıldıkları gözlemlenmiştir.HAKEMLİKLE ilgili konuların temeli, 4 ana başlıkta bağlanmalıdır:Yeterlilik, İstikrar, İletişim ve Güven.DÜRÜSTLÜĞÜN ve bütünlüğün sağlanması için sıkı önlemlerin alınması gerekmektedir. Bu süreç 'bağımsız' gözetim icap etmektedir.VAR'DA görev alan hakemlerin istikrarı artırılmalı. Genç ve yetenekli hakemleri belirlemek ve geliştirmek için kapsamlı bir stratejiye ihtiyaç vardır.BIR HAKEMİN dürüstlüğünün sorgulandığı durumlarda, sert önlemler alınmalıdır.ÖĞRETIM metotları, performans değerlendirmeleri ve potansiyel olarak spor yönetiminde akademik nitelikler kazanmak için fırsatlar oluşturmak üzere çeşitli alanlarda üniversitelerle ilişkiler kurulmalıdır.TFF YETKİSİ ile modern, objektif ve daha bağımsız yeni bir sistem kurulmalıdır.