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Giriş Tarihi: 25.5.2022 20:25 Son Güncelleme: 25.5.2022 20:25

İskenderunspor, TFF 2. Lig'e yükseldi!

AA
İskenderunspor, TFF 2. Lig’e yükseldi!

TFF 3. Lig 2. Grup play-off finalinde normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 biten maçta Alagöz Holding Iğdır FK'ye penaltılarda 7-6 üstünlük sağlayan İskenderunspor, TFF 2. Lig'e yükseldi.

15. dakikada Alagöz Holding Iğdır FK, öne geçti. Ceza sahasının solunda topla buluşan Muhammet Reis, topu penaltı noktasının önündeki Suat Kaya'ya çıkardı. Suat'ın vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.

41. dakikada İskenderunspor beraberliği yakaladı. Sol kanattan kullanılan serbest atışta kaleci Bayram Olgun'un yumrukladığı top, ceza sahasının sağında Enes Soy'un önünde kaldı. Enes'in şutunda top filelerle buluştu: 1-1.

Karşılaşmanın normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 eşitlikle sona erdi. Seri penaltı atışlarında rakibine 7-6 üstünlük kuran İskenderunspor, adını TFF 2. Lig'e yazdırdı.

İSKENDERUNSPOR: 1 - IĞDIR FK: 1

Stat: Eryaman

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Hasan Erdoğan, Ozan Burak Akduman

İskenderunspor: Muhammet Can Tuncer, Recep Metin (Dk. 37 Murat Erdemir), İsmail Güven, Emre Gemici, Enes Soy (Dk. 61 Abdurrahman Kuyucu), Erdin Pekgöz, Ahmet Devret, Osman Şahin (Dk. 104 Ömer Turan), Onur Ural, Metehan Baltacı, İrfan Başaran (Dk. 110 Hakan Kuş)

Alagöz Holding Iğdır FK: Bayram Olgun, Salih Zafer Kurşunlu, Suat Kaya (Dk. 86 Erdem Beytaş), Muhammet Reis, Mesut Çaytemel (Dk. 89 Tuğkan Kamışoğlu), Berkay Arslan (Dk. 86 Abdullah Çelik), Batuhan Süer, Mustafa Kayabaşı (Dk. 110 Yılmaz Özeren), Okan Baydemir (Dk. 66 Batuhan Karadeniz), Mert Örnek (Dk. 46 Abdulaziz Solmaz), Arif Morkaya

Goller: Dk. 15 Suat Kaya (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 41 Enes Soy (İskenderunspor)

Sarı kartlar: Dk. 5 Recep Metin, Dk. 68 Murat Erdemir, Dk. 96 Onur Ural (İskenderunspor), Dk. 38 Muhammet Reis, Dk. 45 Batuhan Süer, Dk. 90+5 Tuğkan Kamışoğlu (Alagöz Holding Iğdır FK)

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İskenderunspor, TFF 2. Lig'e yükseldi!
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