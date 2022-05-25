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Giriş Tarihi: 25.5.2022 12:28

Son dakika: Ahmet Ağaoğlu, Giorgos Masouras'ı resmen açıkladı! "Temas kesmiyoruz"

Son dakika: Ahmet Ağaoğlu, Giorgos Masouras’ı resmen açıkladı! Temas kesmiyoruz

Son dakika: Süper Lig'i bitime 3 hafta kala şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor, yeni sezon transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Fırtına ekibinin başkanı Ahmet Ağaoğlu, Yunan basınına yaptığı açıklamada Olimpiakos forması giyen yıldız sol kanat oyuncusu Giorgos Masouras'ı bordo mavili renklere katmak için girişimde bulunduklarını açıkladı. İşte transferin tüm detaylar...

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor'da yeni sezon kadro yapılanması devam ediyor. Bordo mavili yönetim teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına hız verdi.

Transferde önceliği sol bek, sağ stoper, sağ bek, 6 numara ve Nwakaeme'nin durumuna göre sol kanata veren Karadeniz ekibinde başkan Ağaoğlu teklif yaptıkları oyuncuyu açıkladı.

"GİORGOS MASOURAS İÇİN TEKLİFİMİZİ SUNDUK"

Ahmet Ağaoğlu sportpress24'e Olimpiakos'un 28 yaşındaki milli sol kanat oyuncusu Giorgos Masouras için teklif yaptıklarını açıkladı. Ağaoğlu, "Giorgos Masouras için teklifimizi sunduk. Ancak Olympiakos 8 milyon euro istiyor. Bu bizim için fazla ama temaslarımızı kesmiyoruz. Görüşmelere devam edeceğiz." dedi.

FIRTINA DEVRE ARASINDA DA İSTEMİŞTİ

Bu arada Trabzonspor, yıldız futbolcuyu transfer etmek için ocak ayında da girişimde bulunmuş ancak bu girişim sonuçsuz kalmıştı. Giorgos Masouras'un Olimpiakos ile 30 Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

YUNAN BASININDAN FENERBAHÇE İDDİASI

Öte yandan Yunan basınında Masouras'ın Fenerbahçe'nin de transfer listesinde olduğunu iddia etti. Haberde, 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi için şampiyon Trabzonspor ile ezeli rakibi Fenerbahçe'nin yarıştığı ifade edildi.

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Son dakika: Ahmet Ağaoğlu, Giorgos Masouras'ı resmen açıkladı! "Temas kesmiyoruz"
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