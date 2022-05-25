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Giriş Tarihi: 25.5.2022 17:15 Son Güncelleme: 25.5.2022 17:17

Son dakika: Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan yabancı kuralı çıkışı! "Bir an önce açıklama bekliyoruz"

Son dakika: Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu’ndan yabancı kuralı çıkışı! Bir an önce açıklama bekliyoruz

Son dakika: Kulüpler Birliği toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan başkan Ahmet Ağaoğlu, yabancı kuralı bilinmezliği hakkında sert yorumlarda bulundu. İşte tüm detaylar...

Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği Toplantısının ardından gündemle ilgili açıklamalar yaptı.

Ağaoğlu'nun açıklamaları şöyle:

18 kulüp başkanının katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdik. TFF Başkanlığı için muhtemel adaylarla bir görüşme yapacağız. Ardından bir yol haritası çizeceğiz.

Transfer dönemine yaklaşmışken hala yabancı kuralıyla ilgili bir netlik yok. Bu çok önemli bir durum. Avrupa'da ön eleme maçları oynanacak. Kulüplerimiz acil olarak yabancı oyuncu mu transfer edecek, yoksa kadrosundaki yabancıları mı gönderecek?

TFF Başkanlığı için bir an önce resmi adaylık açıklaması bekliyoruz.

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Son dakika: Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan yabancı kuralı çıkışı! "Bir an önce açıklama bekliyoruz"
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