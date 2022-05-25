Son dakika: Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan yabancı kuralı çıkışı! "Bir an önce açıklama bekliyoruz"

Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği Toplantısının ardından gündemle ilgili açıklamalar yaptı.

Ağaoğlu'nun açıklamaları şöyle:

18 kulüp başkanının katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdik. TFF Başkanlığı için muhtemel adaylarla bir görüşme yapacağız. Ardından bir yol haritası çizeceğiz.

Transfer dönemine yaklaşmışken hala yabancı kuralıyla ilgili bir netlik yok. Bu çok önemli bir durum. Avrupa'da ön eleme maçları oynanacak. Kulüplerimiz acil olarak yabancı oyuncu mu transfer edecek, yoksa kadrosundaki yabancıları mı gönderecek?

TFF Başkanlığı için bir an önce resmi adaylık açıklaması bekliyoruz.