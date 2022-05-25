Türk rüzgarı

Avrupa liglerinde sezon tamamlanırken,Fransa'da forma giyen Cengiz Ünder, İspanya'da takımını tek başına sırtlayan Enes Ünal, İtalya'da oynayanyaptıkları katkılarla göğsümüzü bir kez daha kabarttı. İşte Avrupa'da rüzgâr gibi esen lejyonerlerimizin yaptıkları:Ligue 1'de Marsilya'da sezonu bitiren Cengiz Ünder, Fransızlar'ın gönlüne taht kurdu.Fransa'da Lille formasıyla Burak Yılmaz da 40 karşılaşmada 7 gol atarken, 5 kez de arkadaşlarına servis yaparak takımına veda etti. Aynı kulüpteki milli sağ bek Zeki Çelik takımın vazgeçilmezi oldu ve 40 maçta 3 gol-3 asist yaptı. Sezonu Rus ekibi CSKA Moskova'da tamamlayan Lille'in oyuncusuİspanya La Liga'yı bu sezon kasıp kavuran Enes Ünal,İtalya'da şampiyonluğu kaçıran Hakan Çalhanoğlu, İnter'de 46 müsabakada forma giyerken 8 gol-13 asistle oynayıp Çizme'nin en iyileri arasında yerini aldı.Lille'de geçen sezon şampiyon olan milli forvet, Fransa kariyerini 73 maçta attığı 25 gol-10 asistle tamamladı.Başarılı geçen sezonun ardından Marsilya, 24 yaşındaki yıldızın bonservisini 8.4 milyon Euro'ya Roma'dan aldı.Lille'e 2018 yılında İstanbulspor'dan transfer olan 25 yaşındaki sağ bekin 18 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.Sezonun ikinci yarısını CSKA Moskova'da geçiren Yusuf, A Milli formayla da 39 maçta 2 golde imzası var.