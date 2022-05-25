Türk rüzgarı

Enes Ünal, Getafe’de 16 golle La Liga’da krallığı üçüncü sırada tamamladı. Marsilya’da oynayan Cengiz 13 gol-5 asistiyle takımının en önemli ismi oldu
Avrupa liglerinde sezon tamamlanırken, lejyonerlerimizde gösterdikleriperformansla parmakısırttı. Fransa'da forma giyen Cengiz Ünder, İspanya'da takımını tek başına sırtlayan Enes Ünal, İtalya'da oynayan HakanÇalhanoğluöne çıkanisimler olurken, yaptıkları katkılarla göğsümüzü bir kez daha kabarttı. İşte Avrupa'da rüzgâr gibi esen lejyonerlerimizin yaptıkları:
BURAK YILMAZ 7 GOLLE VEDA ETTİ
Ligue 1'de Marsilya'da sezonu bitiren Cengiz Ünder, Fransızlar'ın gönlüne taht kurdu. 46karşılaşmada 13 gol-5 asistlikperformansıyla takımının ligikinciliğine büyük katkı sağladı. Fransa'da Lille formasıyla Burak Yılmaz da 40 karşılaşmada 7 gol atarken, 5 kez de arkadaşlarına servis yaparak takımına veda etti. Aynı kulüpteki milli sağ bek Zeki Çelik takımın vazgeçilmezi oldu ve 40 maçta 3 gol-3 asist yaptı. Sezonu Rus ekibi CSKA Moskova'da tamamlayan Lille'in oyuncusu YusufYazıcı, 34 karşılaşmada9 golle öne çıkarken, 3 deasist gerçekleştirdi.
HAKAN'DAN 21 GOLLÜK KATKI
İspanya La Liga'yı bu sezon kasıp kavuran Enes Ünal, Getafe'dekariyerinin en iyi sezonlarındanbirine imza attı.25 yaşındaki forvet, 37 maçta16 gol-1 asist yaparak krallıkyarışını 3. sırada tamamladı. İtalya'da şampiyonluğu kaçıran Hakan Çalhanoğlu, İnter'de 46 müsabakada forma giyerken 8 gol-13 asistle oynayıp Çizme'nin en iyileri arasında yerini aldı.
BURAK YILMAZ
Lille'de geçen sezon şampiyon olan milli forvet, Fransa kariyerini 73 maçta attığı 25 gol-10 asistle tamamladı.
CENGİZ ÜNDER
Başarılı geçen sezonun ardından Marsilya, 24 yaşındaki yıldızın bonservisini 8.4 milyon Euro'ya Roma'dan aldı.
ZEKİ ÇELİK
Lille'e 2018 yılında İstanbulspor'dan transfer olan 25 yaşındaki sağ bekin 18 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.
YUSUF YAZICI
Sezonun ikinci yarısını CSKA Moskova'da geçiren Yusuf, A Milli formayla da 39 maçta 2 golde imzası var.