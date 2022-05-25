Turkuvaz Medya Grubu şampiyonluk kupası sahibini buluyor

Turkuvaz Medya Halı Saha Turnuvası centilmenlik ve dostluk duyguları ile sona yaklaşıyor. 3 Ocak'ta başlayan sezon boyunca heyecan dolu karşılaşmalara sahne olan "Turkuvaz Medya Halı Saha Turnuvası" ebedi dostlukların temelinin atıldığı bir atmosferde gerçekleşti. Takım oyuncuları iş hayatının stresini turnuva maçıyla atarak, farklı birimlerde çalışan arkadaşlarıyla dostluklarını perçinledi.





Turkuvaz Medya Grubu çalışanları ve iştiraklerinin katılımıyla ilk kez düzenlenen ve 14 haftada 42 takımın mücadele ettiği turnuvada şampiyonluk maçının adı belli oldu. On Air ve 35mm Takımları şampiyonluk için mücadele edecek... 26 Mayıs Perşembe günü saat 19:30'da başlayacak final öncesi iki takımda da heyecan dorukta.

FİNAL ÖNCESİ 35MM TAKIMINDAN ANLAMLI HEDİYE

35 MM takım oyuncuları kazanmaları halinde kazandıkları D&R hediye çeklerini köy okullarına bağışlayacaklarını kurumsal iletişim bölümüne ilettiler. A Haber kameramanlarının oluşturduğu 35MM takımının bu sorumlu davranışı, maç öncesi dostluk duygularını pekiştirdi.

DAVETLİSİNİZ... 26 MART PERŞEMBE SAAT 18:30

Turkuvaz Medya Grubu Halı Saha Turnuvası'nda üçüncülük maçı ise saat 18.30'da İdari İşler ile Nankatsu arasında oynanacak. Tüm Turkuvaz Medya Grubu çalışanlarının davetli olduğu kurumsal iletişim bölümünün düzenlediği etkinlik çalışanların keyifli vakit geçirmelerini sağlayacak.





Turnuva Yeri: Öztürkler Halı Saha ve Spor Tesisi - Alibeyköy, Nihan Sk. no:14/2, 34060 Eyüpsultan/İstanbul

3.lük Maçı: 26 Mayıs Perşembe Saat 18:30

Final Maçı: 26 Mayıs Perşembe Saat 19:30

Kupa ve Madalya Seronomisi: Saat 20:30