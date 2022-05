Buksa tamam, sıra kulübünde

Santrfor transferinde Sörloth'tan yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçen Beşiktaş, listenin ikinci sırasındakiiçin çalışmalarına hız verdi. Siyahbeyazlılar, Avrupa'ya dönmek isteyen 25 yaşındaki golcü ile el sıkıştı. ABD'de 1.1 milyon Euro kazanan 1.92'lik forvet, siyah-beyazlılardan 2 milyon Euro istedi. Beşiktaş, 1.5 milyon Euro önerirken, iki tarafın orta yolu bulduğu belirtildi.Kartal, bu gelişmenin ardından, oyuncunun kulübü New England ile pazarlıklara yoğunlaştı. Siyah-beyazlılar, bonservise taksitlerle ödenmek şartıyla 3 milyon dolar teklif etti. İlk etapta 5 milyon dolar isteyen ABD kulübü, rakamı 4 milyon dolara kadar düştü.Beşiktaş'ın, teklifine 500 bin dolar bonus ekleyip işi bitirmeyi planladığı öğrenildi.Beşiktaş'ın 29 Mayıs'ta yapılacak olağan genel kurulunda başkan adayı olan Fuat Çimen, seçimi kazanacaklarına dair kuşku duymadıklarını söyledi. Çimen, "Bence Ahmet Bey de bize oy verecek. Hesap soracağız diye gelen, birbirinin devamı olan yönetimleri matruşka yönetimler olarak görüyorduk. 29 Mayıs'ta matruşka seçimleri son bulacak. Biz Beşiktaş için son umuduz, köprüden önce son çıkışız" dedi.MUKAVELESİ bitan oyunculardan Güven Yalçın, uzun süredir devam eden görüşmelerde olumlu yaklaşım sergiledi. 23 yaşındaki forvet yönetime, "Önce tatil yapayım. Yorgunluğumu atıp döndüğümde sözleşmeyi imzalayacağım" diyerek güzel haberi verdi. Güven'in yeni mukaveleye ıslak imza atması halinde siyah-beyazlıların Halil Dervişoğlu transferinde devreden çıkması bekleniyor.BEŞİKTAŞ'TA sözleşmesi sona eren Oğuzhan Özyakup takıma veda etti. Tecrübeli oyuncu, ayrılık mesajında şunları söyledi: "Düştüm, kalktım, bocaladım. Ancak her saniye çalışmaktan vazgeçmedim. 10 sene, 5 kupa, 3 şampiyonluk... Binlerce an ve anı... 19 yaşında bir çocuk olarak kapısından girdiğim Beşiktaş ailemden 29 yaşında olgun bir insan olarak çıkıyorum. Birlikte yaşadığımız bütün özel duygular için çok teşekkür ederim."