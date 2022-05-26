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Giriş Tarihi: 26.5.2022

Buksa tamam, sıra kulübünde

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Buksa tamam, sıra kulübünde

Beşiktaş yönetimi, 25 yaşındaki forvetle yıllık ücret için orta yolu buldu. New England’la ise bonservis pazarlıkları sürüyor

Santrfor transferinde Sörloth'tan yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçen Beşiktaş, listenin ikinci sırasındaki Adam Buksa için çalışmalarına hız verdi. Siyahbeyazlılar, Avrupa'ya dönmek isteyen 25 yaşındaki golcü ile el sıkıştı. ABD'de 1.1 milyon Euro kazanan 1.92'lik forvet, siyah-beyazlılardan 2 milyon Euro istedi. Beşiktaş, 1.5 milyon Euro önerirken, iki tarafın orta yolu bulduğu belirtildi.

3 MİLYON DOLAR TEKLİF ETTİLER
Kartal, bu gelişmenin ardından, oyuncunun kulübü New England ile pazarlıklara yoğunlaştı. Siyah-beyazlılar, bonservise taksitlerle ödenmek şartıyla 3 milyon dolar teklif etti. İlk etapta 5 milyon dolar isteyen ABD kulübü, rakamı 4 milyon dolara kadar düştü. Ancak ödenecek peşinatın yükseltilmesini şart koştu. Beşiktaş'ın, teklifine 500 bin dolar bonus ekleyip işi bitirmeyi planladığı öğrenildi. Bu transferin önümüzdeki birkaç gün içinde tamamlanması bekleniyor.

ÇİMEN: AHMET BEY DE BİZE OY VERECEK
Beşiktaş'ın 29 Mayıs'ta yapılacak olağan genel kurulunda başkan adayı olan Fuat Çimen, seçimi kazanacaklarına dair kuşku duymadıklarını söyledi. Çimen, "Bence Ahmet Bey de bize oy verecek. Hesap soracağız diye gelen, birbirinin devamı olan yönetimleri matruşka yönetimler olarak görüyorduk. 29 Mayıs'ta matruşka seçimleri son bulacak. Biz Beşiktaş için son umuduz, köprüden önce son çıkışız" dedi.

GÜVEN YALÇIN TATİL DÖNÜŞÜ İMZALIYOR
MUKAVELESİ bitan oyunculardan Güven Yalçın, uzun süredir devam eden görüşmelerde olumlu yaklaşım sergiledi. 23 yaşındaki forvet yönetime, "Önce tatil yapayım. Yorgunluğumu atıp döndüğümde sözleşmeyi imzalayacağım" diyerek güzel haberi verdi. Güven'in yeni mukaveleye ıslak imza atması halinde siyah-beyazlıların Halil Dervişoğlu transferinde devreden çıkması bekleniyor.

'ÇOCUK YAŞTA GELDİM, BÜYÜDÜM, GİDİYORUM!'
BEŞİKTAŞ'TA sözleşmesi sona eren Oğuzhan Özyakup takıma veda etti. Tecrübeli oyuncu, ayrılık mesajında şunları söyledi: "Düştüm, kalktım, bocaladım. Ancak her saniye çalışmaktan vazgeçmedim. 10 sene, 5 kupa, 3 şampiyonluk... Binlerce an ve anı... 19 yaşında bir çocuk olarak kapısından girdiğim Beşiktaş ailemden 29 yaşında olgun bir insan olarak çıkıyorum. Birlikte yaşadığımız bütün özel duygular için çok teşekkür ederim."

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Buksa tamam, sıra kulübünde
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