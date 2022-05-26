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Giriş Tarihi: 26.5.2022

Eyüpspor yolu yarıladı

Eyüpspor yolu yarıladı

Taşkın İlter’in golüyle sahasında galip gelen İbrahim Üzülmez’in ekibi, Balıkesir’de oynanacak rövanş için avantajı cebine koydu

Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Eyüpspor, sahasında ağırladığı Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı. Karşılaşmanın ilk yarısında iki ekip de buldukları pozisyonlardan faydalanamayınca soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle geçildi. Mücadelenin 49. dakikasında ise sessizlik bozuldu. Ahmed Ildiz'in kornerden yaptığı ortada topa iyi yükselen Taşkın İlter, kafa vuruşuyla fileleri havalandırıp Eyüpspor'u öne geçirdi. 84'te rakibine yaptığı müdahale sonrası sarı kart gören Bandırmasporlu Remi Mulumba, tepki olarak topa vurduğu için ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı. Eflatun-sarılılar, son dakikada bir golü ofsayta takılsa da müsabakayı 1-0 kazandı. Rövanş maçı pazar günü saat 15.30'da oynanacak.

ÜZÜLMEZ FIRTINASI
EYÜPSPOR'UN yeni teknik direktörü İbrahim Üzülmez, görevine doludizgin devam ediyor. Koltuğu Hamza Hamzaoğlu'ndan devralan 48 yaşındaki çalıştırıcı, çıktığı 3 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Üzülmez gelmeden önce Eyüpspor, son 5 karşılaşmada kazanamamıştı.

YILDIZLAR YAN YANA!
Eyüpspor-Bandırmaspor maçını tribünden izleyenler arasında dün 3 yıldız futbolcu da vardı. Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Arda Turan, Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci ve Trabzonspor'dan Yusuf Erdoğan, karşılaşmayı yan yana seyretti. Üç oyuncu birlikte samimi pozlar verdi.

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Eyüpspor yolu yarıladı
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