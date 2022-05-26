Eyüpspor yolu yarıladı

Taşkın İlter’in golüyle sahasında galip gelen İbrahim Üzülmez’in ekibi, Balıkesir’de oynanacak rövanş için avantajı cebine koydu
Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Eyüpspor, sahasında ağırladığı Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı. Karşılaşmanın ilk yarısında iki ekip de buldukları pozisyonlardan faydalanamayınca soyunmaodasına 0-0'lık eşitlikle geçildi. Mücadelenin 49. dakikasında ise sessizlik bozuldu. Ahmed Ildiz'inkornerden yaptığı ortada topaiyi yükselen Taşkın İlter, kafavuruşuyla fileleri havalandırıpEyüpspor'u öne geçirdi. 84'te rakibine yaptığı müdahale sonrası sarı kart gören Bandırmasporlu Remi Mulumba, tepki olaraktopa vurduğu için ikinci sarıdankırmızı kartla oyundan atıldı. Eflatun-sarılılar, son dakikada bir golü ofsayta takılsa da müsabakayı 1-0 kazandı. Rövanş maçı pazar günü saat 15.30'da oynanacak.
ÜZÜLMEZ FIRTINASI
EYÜPSPOR'UN yeni teknik direktörü İbrahim Üzülmez, görevine doludizgin devam ediyor. Koltuğu Hamza Hamzaoğlu'ndan devralan 48 yaşındaki çalıştırıcı, çıktığı 3 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Üzülmez gelmeden önce Eyüpspor, son 5 karşılaşmada kazanamamıştı.
YILDIZLAR YAN YANA!
Eyüpspor-Bandırmaspor maçını tribünden izleyenler arasında dün 3 yıldız futbolcu da vardı. Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Arda Turan, Fenerbahçe'den İrfan CanKahveci ve Trabzonspor'dan Yusuf Erdoğan, karşılaşmayı yan yana seyretti. Üç oyuncu birlikte samimi pozlar verdi.