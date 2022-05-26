Eyüpspor yolu yarıladı

Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Eyüpspor, sahasında ağırladığı Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı. Karşılaşmanın ilk yarısında iki ekip de buldukları pozisyonlardan faydalanamayıncaMücadelenin 49. dakikasında ise sessizlik bozuldu.84'te rakibine yaptığı müdahale sonrası sarı kart gören BandırmasporluEflatun-sarılılar, son dakikada bir golü ofsayta takılsa da müsabakayı 1-0 kazandı. Rövanş maçı pazar günü saat 15.30'da oynanacak.EYÜPSPOR'UN yeni teknik direktörü İbrahim Üzülmez, görevine doludizgin devam ediyor. Koltuğu Hamza Hamzaoğlu'ndan devralan 48 yaşındaki çalıştırıcı, çıktığı 3 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Üzülmez gelmeden önce Eyüpspor, son 5 karşılaşmada kazanamamıştı.Eyüpspor-Bandırmaspor maçını tribünden izleyenler arasında dün 3 yıldız futbolcu da vardı. Galatasaray ile sözleşmesi sona erenFenerbahçe'denve Trabzonspor'dankarşılaşmayı yan yana seyretti. Üç oyuncu birlikte samimi pozlar verdi.