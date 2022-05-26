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Giriş Tarihi: 26.5.2022

Geçmişten ders aldık

Geçmişten ders aldık
Dursun Özbek, konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yaparken, "Baskı altına kaldığımız zaman camia kendi içinde parçalanıyor. Tabii eleştiriler oluyor çok doğal. Geçmişte yaptığımız yönetimden bazı dersler alarak geliyoruz. Birbirimizi sevelim, çünkü buna ihtiyacımız var. Bizim sportif faaliyetlerde tekrar 2000 ruhuna dönmemiz gerekiyor" dedi. Özbek şöyle devam etti: "En önemli projemiz Galatasaray Adası. Florya, Kemerburgaz gibi bir sürü proje var. Bunlardan elde edeceğimiz fayda tahminlerin üzerinde. Gelecek paranın kılına bile dokunmadan Bankalar Birliği'nin ödemesine göndereceğiz. Ötelemeler çözüm değil. Elde edilecek rakam, Bankalar Birliği'ne ödenecek borcun üzerindedir. Artık har vurup harman savurmak yok. Camiada biz sevgiyi sağlayamazsak, projelerin hepsi yerin dibine batsın."

RENKLER BELLİ OLDU
İki aday da Divan'da tokalaşırken, Dursun Özbek kırmızı, Eşref Hamamcıoğlu ise sarı renkli oy pusulasıyla seçime girecek.

PARA KOYANLAR BORCU ARTIRDI!
EŞREF Hamamcıoğlu, önce temeli düzeltmenin şart olduğunu söyledi. Hamamcıoğlu "Daha önceki genel kurullarda iradesini beyan etmekten çekinenler, salonda kalmayanlar bugün Galatasaray'ı yönetmeye talip oluyorlar. Bu samimiyetsizlik ve güvensizliktir. Mutlaka tamir etmemiz lazım. Galatasaray Spor Kulübü'dür. Gayrimenkul şirketi değildir! Başka çözüm yokmuş gibi bütün gayrimenkul projelerini o yapabilir, bütün ilişkileri o kurabilir, çatı aday sadece o olabilir paranoyasından vazgeçmemiz lazım. Geçmişte kasaya para koyan kişilerin bu paraları nasıl yöneterek borçları nasıl arttırdığını çok iyi analiz etmemiz lazım. Zengin fakir ayrımı bitmeli" değerlendirmesinde bulundu. Hamamcıoğlu, Florya arazisiyle ilgili ise "Kulübün elinden arazi çıkmaksızın nasıl gelir kaynakları oluşturacağımızı 10 gün içinde paylaşacağız" yorumunu yaptı.

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Geçmişten ders aldık
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