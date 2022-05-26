Geçmişten ders aldık

Özbek, konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yaparken, "Baskı altına kaldığımız zaman camia kendi içinde parçalanıyor.Birbirimizi sevelim, çünkü buna ihtiyacımız var. Bizim sportif faaliyetlerde tekrar 2000 ruhuna dönmemiz gerekiyor" dedi. Özbek şöyle devam etti: "En önemli projemiz Galatasaray Adası. Florya, Kemerburgaz gibi bir sürü proje var. Bunlardan elde edeceğimiz fayda tahminlerin üzerinde.Ötelemeler çözüm değil. Elde edilecek rakam, Bankalar Birliği'ne ödenecek borcun üzerindedir. Artık har vurup harman savurmak yok. Camiada biz sevgiyi sağlayamazsak, projelerin hepsi yerin dibine batsın."İki aday da Divan'da tokalaşırken, Dursun Özbek kırmızı, Eşref Hamamcıoğlu ise sarı renkli oy pusulasıyla seçime girecek.Hamamcıoğlu, önce temeli düzeltmenin şart olduğunu söyledi. Hamamcıoğlu "Daha önceki genel kurullarda iradesini beyan etmekten çekinenler, salonda kalmayanlar bugün Galatasaray'ı yönetmeye talip oluyorlar.Galatasaray Spor Kulübü'dür. Gayrimenkul şirketi değildir! Başka çözüm yokmuş gibi bütün gayrimenkul projelerini o yapabilir, bütün ilişkileri o kurabilir, çatı aday sadece o olabilir paranoyasından vazgeçmemiz lazım.değerlendirmesinde bulundu. Hamamcıoğlu, Florya arazisiyle ilgili ise "Kulübün elinden arazi çıkmaksızın nasıl gelir kaynakları oluşturacağımızı 10 gün içinde paylaşacağız" yorumunu yaptı.