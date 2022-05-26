İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğa ulaşan Manchester City, yeni transferlerine erken başladı. Geçtiğimiz haftalarda Alman devi Borussia Dortmund'dan yıldız futbolcu Erling Haaland'ı kadrosuna katan Manchester ekibi, River Plate'te kiralık olarak forma giyen 22 yaşındaki genç futbolcu Julian Alvarez'le birlikte hücüm hattını daha da güçlendirdi.
HAALAND'A GÖZDAĞI
Önümüzdeki sezon İngiliz ekibinin formasını giyecek olan Arjantinli forvet Julian Alvarez, River Plate'in 8-1 kazandığı Alianza Lima maçında 6 gol birden atarak yeni transfer Erling Haaland'a gözdağı verdi.
JULIAN ALVAREZ KİMDİR?
Arjantinli 22 yaşındaki genç yıldız, Arjantin Ligi ekiplerinden River Plate'ten 17 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti. Bu sezon çıktığı 20 maçta 14 gol, 4 asistlik performansıyla göz doldurmaya devam ediyor.