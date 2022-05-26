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Giriş Tarihi: 26.5.2022 15:50 Son Güncelleme: 26.5.2022 15:52

Julian Alvarez 6 golle Haaland'a gözdağı verdi | Julian Alvarez kimdir?

Julian Alvarez 6 golle Haaland’a gözdağı verdi | Julian Alvarez kimdir?

İngiltere Premier Lig'de son maçında Aston Villa'yı geriden gelerek 3-2 mağlup edip şampiyonluğa ulaşan Manchester City'nin forvet hattında rekabet şimdiden başladı. Yeni sezonda takıma katılacak genç oyuncu Julian Alvarez, River Plate'in 8-1 kazandığı maça 6 golle damga vurdu. Gelecek sezon öncesi Erling Haaland'a gözdağı verdi. Peki Julian Alvarez kimdir? İşte tüm detaylar...

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğa ulaşan Manchester City, yeni transferlerine erken başladı. Geçtiğimiz haftalarda Alman devi Borussia Dortmund'dan yıldız futbolcu Erling Haaland'ı kadrosuna katan Manchester ekibi, River Plate'te kiralık olarak forma giyen 22 yaşındaki genç futbolcu Julian Alvarez'le birlikte hücüm hattını daha da güçlendirdi.

HAALAND'A GÖZDAĞI

Önümüzdeki sezon İngiliz ekibinin formasını giyecek olan Arjantinli forvet Julian Alvarez, River Plate'in 8-1 kazandığı Alianza Lima maçında 6 gol birden atarak yeni transfer Erling Haaland'a gözdağı verdi.

JULIAN ALVAREZ KİMDİR?

Arjantinli 22 yaşındaki genç yıldız, Arjantin Ligi ekiplerinden River Plate'ten 17 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti. Bu sezon çıktığı 20 maçta 14 gol, 4 asistlik performansıyla göz doldurmaya devam ediyor.

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Julian Alvarez 6 golle Haaland'a gözdağı verdi | Julian Alvarez kimdir?
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