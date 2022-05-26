Son dakika Beşiktaş haberleri: Fuat Çimen yönetim kurulu listesini teslim etti

Beşiktaş'ta bu pazar yapılacak olan olağan seçimli genel kurul öncesinde başkan adaylarından Fuat Çimen, yönetim kurulu listesini Divan Kurulu'na teslim etti.
Fuat Çimen seçimin hayırlı olmasını dilerken, yönetim kurulu aday listesini de bizzat kendisi açıkladı.
Fuat Çimen'in listesi şu isimlerden oluşuyor:
Haldun Boz
Ersen Yılmaz
Ercüment Meriç Öztürk
Mehmet Pişkin
Ahmet Çonğar
Hakan Atalay
Banu Noyan
Behzat Güven Cem
YEDEK ÜYELER:
Aydın Kulaksız
Bengi Berker
Ömer Küçük
Alper Uzuner
Nejdet Demiryürek