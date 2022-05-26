Son dakika Beşiktaş haberleri: Fuat Çimen yönetim kurulu listesini teslim etti

Beşiktaş'ta bu pazar yapılacak olan olağan seçimli genel kurul öncesinde başkan adaylarından Fuat Çimen, yönetim kurulu listesini Divan Kurulu'na teslim etti.



Fuat Çimen seçimin hayırlı olmasını dilerken, yönetim kurulu aday listesini de bizzat kendisi açıkladı.



Fuat Çimen'in listesi şu isimlerden oluşuyor:



Haldun Boz



Ersen Yılmaz



Ercüment Meriç Öztürk



Mehmet Pişkin



Ahmet Çonğar



Hakan Atalay



Banu Noyan



Behzat Güven Cem



YEDEK ÜYELER:



Aydın Kulaksız



Bengi Berker



Ömer Küçük



Alper Uzuner



Nejdet Demiryürek