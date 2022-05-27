A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Haziran ayında oynayacağı Faroe Adaları, Litvanya ve Lüksemburg maçları öncesi sakatlık şoku yaşandı.
Süper Lig'de sezonu gol kralı olarak tamamlayan Umut Bozok, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.
TFF'den yapılan açıklamada, "Kasımpaşa'da forma giyen Umut Bozok, sakatlığı nedeniyle A Millî Takımımızın UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosundan çıkarıldı. Spor Toto Süper Lig'in son haftasında kulübüyle çıktığı müsabaka sırasında arka adalesinde sakatlık yaşayan futbolcunun MR tetkiklerini değerlendiren A Millî Takım Sağlık Heyeti, Umut'un tedavisinin UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları sürecinde tamamlanmayacağını tespit etti. Bu gelişme üzerine, millî oyuncumuz aday kadrodan çıkarıldı." ifadeleri kullanıldı.