Beşiktaş’ta çözüm Kenan Karaman

Valentin Rosier ile rekabet oluşturacak alternatif oyuncu arayışında olan Beşiktaş, bu doğrultuda Yeni Malatyaspor'dan Mustafa Eskihellaç'ı gündeminde tutuyordu. Ancak önerilen 10 milyon TL bonservis bedeline karşılık 25 milyon TL cevabı alan yönetim, geri adım atmak zorunda kaldı. Önceliğini santrfora veren ve iyi bir golcü için belirlenen ekonomik kriterlerin üzerine çıkmayı göze alan Kartal, sağ bekte çözümü takım içinden buldu.

Teknik direktör Valerien İsmael, sağ kanat bek olarak gösterdiği performanstan memnun kaldığı Kenan Karaman'ı bu bölgeye çekme kararı aldı. Süper Lig'in son üç haftasının ikisinde Rosier'in kırmızı kart cezalısı olması nedeniyle sağ bekte görev yapan tecrübeli oyuncu, sezon boyunca hücumda veremediği katkıyı, oyunun savunma yönünde fazlasıyla sağlamıştı. Bu gelişmenin ardından Beşiktaş, sağ bek transferini gündeminden çıkardı.

ÖMER ÜRÜNDÜL: ALTERNATİF OLABİLİR

Bazı futbolcular vardır, değişik görev yerlerinde gerektiğinde oynayabilirler. Kenan Karaman da bu tipte bir oyuncu. Aslında birinci sınıf bir futbolcu değil ama kanat forvet oynadığı zaman defansif yardımları iyi yapıyordu. Santrforda da oynayabiliyor. Fenerbahçe derbisinde sakatlar ve cezalılar nedeniyle sıkışan Valerien İsmael, elindeki kadrodan Kenan'ı burada kullanmaya karar verdi. O da görevini yaptı. Konyaspor maçında da hem iyi oynadı hem de beraberlik golünü attı. Tabii ki sağ bekte ilk tercih Rosier'dir ama Kenan da alternatif olabilir.

