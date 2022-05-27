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Giriş Tarihi: 27.5.2022 12:33 Son Güncelleme: 27.5.2022 12:45

Son dakika: Fatih Karagümrük'te Volkan Demirel ile yollar ayrıldı

Son dakika: Fatih Karagümrük’te Volkan Demirel ile yollar ayrıldı

Son dakika haberi: Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, görevinden ayrıldığını açıkladı. Karagümrük başında 24 maça çıkan Volkan Demirel, Başkan Süleyman Hurma'nın isteği üzerine yollarının ayrıldığını açıkladı.

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, görevinden ayrıldığını açıkladı.

Demirel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Fatih Karagümrük Kulübü ile olan yolculuğumuz bugün itibarıyla başkan Süleyman Hurma'nın isteği doğrultusunda tamamlandı. Futbolcu arkadaşlarıma, başarımız için emek veren herkese ve onlar için mücadele etmekten büyük gurur duyduğum taraftara sonsuz teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Aralık 2021'de Fatih Karagümük'teki görevine başlayan Volkan Demirel, 24 maçta 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 41 puan topladı.

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Son dakika: Fatih Karagümrük'te Volkan Demirel ile yollar ayrıldı
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