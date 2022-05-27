Yeni çözüm Kenan Karaman

Siyah-beyazlılar, Mustafa Eskihellaç’tan 25 milyon TL’lik bonservis maliyeti nedeniyle vazgeçti. Valerien İsmael, 28 yaşındaki forveti bu mevkide kullanmayı planlıyor
Valentin Rosier ile rekabet oluşturacak alternatif oyuncu arayışında olan Beşiktaş, bu doğrultuda Yeni Malatyaspor'dan Mustafa Eskihellaç'ı gündeminde tutuyordu. Ancak önerilen10 milyon TL bonservisbedeline karşılık 25 milyonTL cevabı alan yönetim, geriadım atmak zorunda kaldı. Önceliğini santrfora veren ve iyi bir golcü için belirlenen ekonomik kriterlerin üzerine çıkmayı göze alan Kartal, sağ bekte çözümü takım içinden buldu. Teknik direktör Valerien İsmael, sağ kanat bek olarak gösterdiği performanstan memnun kaldığı Kenan Karaman'ı bu bölgeye çekme kararı aldı. Süper Lig'inson üç haftasının ikisindeRosier'in kırmızı kart cezalısıolması nedeniyle sağ bektegörev yapan tecrübeli oyuncu,sezon boyunca hücumdaveremediği katkıyı, oyununsavunma yönündefazlasıyla sağlamıştı. Bu gelişmenin ardından Beşiktaş, sağ bek transferini gündeminden çıkardı.
ÖMER ÜRÜNDÜL diyor ki
BAZI futbolcular vardır, değişik görev yerlerinde gerektiğinde oynayabilirler. Kenan Karaman da bu tipte bir oyuncu. Aslında birinci sınıf bir futbolcu değil ama kanat forvet oynadığı zaman defansif yardımları iyi yapıyordu. Santrforda da oynayabiliyor. Fenerbahçe derbisinde sakatlar ve cezalılar nedeniyle sıkışan Valerien İsmael, elindeki kadrodan Kenan'ı burada kullanmaya karar verdi. O da görevini yaptı. Konyaspor maçında da hem iyi oynadı hem de beraberlik golünü attı. Tabii ki sağ bekte ilk tercih Rosier'dir ama Kenan da alternatif olabilir.
Çebi 10 ismi değiştirdi
BEŞIKTAŞ'TA başkan adayları pazar günü yapılacak seçimli genel kurul öncesi listelerini Divan Kurulu'na verdi. Başkan Ahmet Nur Çebi, mevcut yönetimden sadece Emre Kocadağ, Umut Şenol ve Bilgihan Cenk Sürmen'i listesine dahil ederken 10 isim değişti. Şu anki yönetim kurulundan bazı isimlerin Futbol A.Ş.'ye geçeceği belirtildi.
Ahmet Nur Çebi'nin listesi
Engin Baltacı, Emre Kocadağ, Mehtap Mutluşan Ferah, Celal Aral, Serhan Çetinsaya, Murat Kılıç, Umut Tahir Güneş, Ali Bayrak. Yedekler: Bilgihan Cenk Sürmen, İbrahim Kemal Barış Dillioğlu, Seyit Ateş, Umut Şenol, Melih Aslan.
Fuat Çimen'in listesi:
Haldun Boz, E. Ersen Yılmaz, Ercüment Meriç Öztürk, Prof. Dr. Mehmet Pişkin, Ahmet Çonğar, Hakan Atalay, Dr. Banu Noyan, Behzat Güven Cem. Yedekler: Aydın Kulaksız, Bengi Berker, Ömer Küçük, Alper Uzuner, Nejdet Demiryürek