Yeni çözüm Kenan Karaman

Valentin Rosier ile rekabet oluşturacak alternatif oyuncu arayışında olan Beşiktaş, bu doğrultuda Yeni Malatyaspor'dan Mustafa Eskihellaç'ı gündeminde tutuyordu.Önceliğini santrfora veren ve iyi bir golcü için belirlenen ekonomik kriterlerin üzerine çıkmayı göze alan Kartal, sağ bekte çözümü takım içinden buldu. Teknik direktör Valerien İsmael, sağ kanat bek olarak gösterdiği performanstan memnun kaldığı Kenan Karaman'ı bu bölgeye çekme kararı aldı.Bu gelişmenin ardından Beşiktaş, sağ bek transferini gündeminden çıkardı.BAZI futbolcular vardır, değişik görev yerlerinde gerektiğinde oynayabilirler. Kenan Karaman da bu tipte bir oyuncu. Aslında birinci sınıf bir futbolcu değil ama kanat forvet oynadığı zaman defansif yardımları iyi yapıyordu. Santrforda da oynayabiliyor. Fenerbahçe derbisinde sakatlar ve cezalılar nedeniyle sıkışan Valerien İsmael, elindeki kadrodan Kenan'ı burada kullanmaya karar verdi. O da görevini yaptı. Konyaspor maçında da hem iyi oynadı hem de beraberlik golünü attı. Tabii ki sağ bekte ilk tercih Rosier'dir ama Kenan da alternatif olabilir.BEŞIKTAŞ'TA başkan adayları pazar günü yapılacak seçimli genel kurul öncesi listelerini Divan Kurulu'na verdi. Başkan Ahmet Nur Çebi, mevcut yönetimden sadece Emre Kocadağ, Umut Şenol ve Bilgihan Cenk Sürmen'i listesine dahil ederken 10 isim değişti. Şu anki yönetim kurulundan bazı isimlerin Futbol A.Ş.'ye geçeceği belirtildi.Engin Baltacı, Emre Kocadağ, Mehtap Mutluşan Ferah, Celal Aral, Serhan Çetinsaya, Murat Kılıç, Umut Tahir Güneş, Ali Bayrak. Yedekler: Bilgihan Cenk Sürmen, İbrahim Kemal Barış Dillioğlu, Seyit Ateş, Umut Şenol, Melih Aslan.Haldun Boz, E. Ersen Yılmaz, Ercüment Meriç Öztürk, Prof. Dr. Mehmet Pişkin, Ahmet Çonğar, Hakan Atalay, Dr. Banu Noyan, Behzat Güven Cem. Yedekler: Aydın Kulaksız, Bengi Berker, Ömer Küçük, Alper Uzuner, Nejdet Demiryürek