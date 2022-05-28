Devlerin finali

Avrupa'nın iki devi bugün Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırabilmek için sahne alıyor. Stade de France'ta TSİ 22.00'de başlayacak olan Liverpool- Real Madrid karşılaşmasını Fransız hakem Clement Turpin yönetecek. İki takım daha önce Avrupa kupalarındaİspanyol ekibi 4 kez güldü, İngilizler ise 3 kez kazandı.1981'de Paris'teki finalde Liverpool 1-0 kazanırken 2018'de Kiev'deki eşleşmede ise İspanyol ekibi 3-1 ile kupayı alan taraf oldu.Final karşılaşmasında Fatih Terim de mikrofon başında olacak.yayınlanacak olan mücadeleyi Gökhan Abdik anlatırken yorumcu koltuğunda Fatih Terim oturacak.D Grubu'nda Inter, Sheriff ve Shakhtar Donetsk ile mücadele eden İspanyol ekibi 15 puanla liderliği kimseye bırakmadı. Son 16 turunda PSG'yi deviren, çeyrek finalde Chelsea'yi eleyen Real Madrid yarı finalde ise M.City'yi geçti.B Grubu'nda Atletico Madrid, Milan ve Porto ile eşleşen Liverpool tüm maçlarını kazanırken son 16 turunda Inter'i geçti. Çeyrek finalde Benfica'yı eleyen Kırmızılar yarı finalde ise Villarreal'i saf dışı bırakarak finale kaldı.Carlo Ancelotti 2003 ve 2007'de Milan, 2014'te de Real Madrid'i Şampiyonlar Ligi'nde zafere taşıdı. İtalyan çalıştırıcı, finaldeki tek yenilgisini ise 2005'te Liverpool karşısında yaşamıştı. 62 yaşındaki Ancelotti, 4. şampiyonluğa ulaşması halinde Bob Paisley ve Zinedine Zidane'ı geçerek bu kupayı en çok kazanan isim olacak.Liverpool'daki 7. sezonunu geçiren Jürgen Klopp bu turnuvadaki tek kupasını 2019'da elde etti. 54 yaşındaki teknik adam 2013'te B.Dortmund, 2018 ve 2019'da da Liverpool ile final maçına çıkmıştı.İspanyollar en çok Karim Benzema'ya güveniyor. Fransız oyuncu finale toplam 15 golle geldi. Benzema, 2 kaz ağları sarsarsa Devler Ligi'nde bir sezonda en çok gol atan oyuncu olan Ronaldo'nun 17 gollük rekorunu da egale edecek.İngiliz ekibinin Şampiyonlar Ligi'ndeki en golcü ismi Mohamed Salah oldu. Mısırlı oyuncu 8 kez rakip ağları sarsarken Sadio Mane ve Roberto Firmino 5'er gol kaydetti. Luis Diaz ise 4 kez fileleri havalandırdı.Şampiyonlar Ligi kupasını İspanyol kulüpleri 18 kez kazanırken, Real Madrid 13 defa müzesine götüren ekip oldu.İngiliz takımlarının, Avrupa'nın 1 numaralı kupasını 14 defa kazandığı organizasyonda Liverpool 6 kez mutlu sona ulaştı.Şampiyonlar Ligi'nde 42 farklı takım final maçı oynarken 22 farklı kulüp kupayı müzesine götürdü.