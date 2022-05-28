Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, olağan idari ve mali genel kurulda kürsüye geldi ve açıklamalarda bulundu.

Çebi'nin açıklamaları şu şekilde;

Buraya çıkan Twitter çocuklarının yüzünden yönetim kurulundaki arkadaşlarım görevden ayrılmak istiyor. Artık susun! Ben bu arkadaşlarımla yola devam edeceğim.

"ÇİN'DEKİ VİRÜSÜ BEN Mİ GETİRDİM?"

Size bir havadis veriyorum buradan. Şekerbank'taki %2.5'luk hisselerimizi pazartesi geri alıyoruz. 4.9 milyar borç var ama kasada 600 milyon bulunuyor. Borç 4.3 milyar. Her yıl pandemi yüzünden 500 milyon kaybettik. Çin'deki virüsü de ben mi getirdim?

"BU BORÇ HEPİMİZİN BORCU"

Yönetim kurulundaki arkadaşlara herkes teşekkür borçlu. Buraya çıkıp 'İbra etmeyin' diye bağırıyorsunuz. Bunu söyleyen arkadaş ibra ederse ben aday olmam zaten. Önceki dönem borçları, toplam borçta sanki biz yapmışız gibi algılatmaya çalışıyorsunuz. Bu borç benim senin borcun değil, bu borç Beşiktaş'ın borcu kardeşim. Hepimiz sorumlusuyuz. Geldiğimizden bu yana 1.3 milyar TL borç artmış, 1.2 milyarı zaten bizden kaynaklanmayan dönemden kalan faiz ve kur farkından dolayı ortaya çıkmış.

"AVCI'NIN YERİNE GELEN HOCA..."

Abdullah Hoca ile oturduk konuştuk. Abdullah Avcı'ya o dönem, 'Sana nasıl yardımcı olabilirim hocam?' dedim Hoca 'Enerjim bitti' dedi. Enerjisi bitmiş hocayı ben kulüpte tutmam. Yolladım, dirayetli başkan yapabilir ancak bunu. Gelin Başkan olun sizi de görelim... Abdullah Avcı'ya 29 milyon TL ödeyecekken, o dönem diğer hocalara 31 milyon TL ödemişim. 2 milyon TL zarara sokmuşum. Avcı'nın yerine gelen hocayla aldığımız şampiyonluğun değeri 30 milyon Euro!

"ÖNDER KARAVELİ 'ÖLÜYORUM BAŞKANIM' DEDİ"

Kadro dışı kalan oyuncuları 3 tane hoca da beğenip kadroya almadı. 60 milyon euroluk gider yaratmış bu sözleşmeler... Altyapıdan hoca getirdik, sosyal medyada adamı linç ettiler. Önder Karaveli bana 'Başkanım artık ölmek üzereyim, yapamıyorum.' dedi. Adama ne diyecektim, 'Öl' mü diyecektim. Gitti diye de yerine hoca mı almayacaktım? Şu an çok iyi bir hoca bulduk. Seneye göreceksiniz, nasıl başarılı olacak bu kulüp.

"BANA HAKKIMI İADE EDECEKSİNİZ"

Fikret Orman döneminde burada kürsüde bir genç üyeye haksızık yapıldı. Göreve gelir gelmez onunla konuştuk, ilk işimiz ona karşı açılan davaları geri çektik. Beşiktaşlılık budur bizim için. Kürsüye çıkmış bir arkadaşa yanlış bildiği bir konuyu açıklıyorum, bana eliyle hareket yapıyor. Ben Beşiktaş başkanıyım, bana saygılı davranacaksın. Beşiktaş'ın hakkını savunduğu iddia edilen bir başka kulüp başkanını kendi camiası başında taç yaparken, sizler bizi yere çalmak istiyorsunuz. Olmaz! Bana hakkımı iade edeceksiniz.

"ALTYAPI OYUNCUSUNUN EVİNE GİDERİM"

Altapıdan oyuncular geliyor. 2 yıldır ekiyoruz, 2 yıldır biçiyoruz. Hepiniz biliyorsunuz, isim isim verip de çocuklar arasında hüsumet yaratmayacağım. Harika bir altyapımız var. Sözleşmeler neden imzalanmıyor deniyor bazı oyuncular için. Beşiktaş'la sözleşme meselesi eden altyapı oyuncusu annesinin evine gider. Beşiktaş formasını tercih etmeyen adamı bu kulüpte tutmam.

"KASADA 100 MİLYON TL VAR"

Biz geldiğimizde kapıda icra vardı, kasada 100 lira yoktu. Fuat Bey, kazanırsanız kasada 100 milyon TL'niz var güle güle kullanın. Ama kazanamazsınız tokendan getireceğinizi söylediğiniz 135 milyon doları da siz kasaya koyarsınız.

"BEŞİKTAŞ İSTANBUL'DAN BÜYÜKTÜR"

Bir nüfus kağıdım var Trabzon, öteki de Beşiktaş kongre üyesi. Ölene kadar bu kimliklerimi kimse benden alamaz. Beşiktaş, İstanbul'dan büyüktür. Kadıköy'de, Beyoğlu'nda doğmuş bir insan Beşiktaşlı olabiliyorsa ben de olabilirim.