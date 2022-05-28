DENSWIL'E BEŞİKTAŞ TEKLİF YAPACAK

Trabzonspor'un şampiyonluğunda önemli bir pay sahibi olan Stefano Denswil'e, bordo-mavililerin ezeli rakibi Beşiktaş talip oldu. Siyah-Beyazlıların, Trabzon'un kadrosunda tutmak istediği oyuncuya henüz resmi bir teklif yapmadığı ancak nabız yokladığı öğrenildi.

Bologna ile sözleşmesi biten 29 yaşındaki Hollandalı futbolcunun kendisiyle ilgilenen kulüplerden, 1.5 milyon Euro maaş ve 1 milyon Euro imza parası talep ettiği gelen bilgiler arasında.