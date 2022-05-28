Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi play-off turunda mücadele edecek olan son şampiyon Trabzonspor, transfer çalışmalarına hız verirken sürpriz bir gelişme yaşandı. Bordo-mavililerin ezeli rakibi Beşiktaş, Trabzonspor'un şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan isimle ilgilenirken, henüz teklif yapmadığı ve kısa süre içerisinde resmi görüşmelere başlayacağı belirtildi. Trabzonspor ayrıca, yurt içinde de transfere önem verirken, 3 ismi gündemine aldı. İşte günün Trabzonspor transfer haberleri...
MASOURAS YİNE GÜNDEM
Sözleşmesi sona eren Nwakaeme'nin şu ana kadar imza atmaması nedeniyle B planını devreye sokan Karadeniz devi, devre arasında da istediği Yunan sol kanat Georgios Masouras için yeniden harekete geçti.
Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Masouras için teklif sunduk. Ama Olympiakos 8 milyon euro istiyor. Bu bizim için fazla ama temaslarımızı kesmiyoruz. Görüşmelere devam edeceğiz" ifadesini kullandı. (Fotomaç)
KAZIMCAN KARATAŞ DA LİSTEDE
Sol bek için Türkiye'de önceliği Eren Elmalı'ya veren Trabzonspor'un bir diğer hedefi ise Altay'ın genç yıldızı Kazımcan Karataş...
Altay'da gösterdiği performansla dikkat çeken 19 yaşındaki Kazımcan'a Belçika'nın Westerlo Kulübü300 bin Euro'luk teklif yaparken, İzmir ekibi 1 milyon Euro istemişti. (Fanatik)
AUGUSTINSSON SÜRPRİZİ
İsveç basınından Fotboll Direkt'te yer alan habere göre Trabzonspor, Ludwig Augustinsson'a teklif yapacak. Fırtına'nın 28 yaşındaki futbolcu için 5 milyon euro civarında bir rakam önereceği bildirildi.
Geçen sezon 5.5 milyon euro'ya Werder Bremen'den Sevilla'ya giden oyuncu için İspanyol kulübünden bilgi istendi. (Fotomaç)
DENSWIL'E BEŞİKTAŞ TEKLİF YAPACAK
Trabzonspor'un şampiyonluğunda önemli bir pay sahibi olan Stefano Denswil'e, bordo-mavililerin ezeli rakibi Beşiktaş talip oldu. Siyah-Beyazlıların, Trabzon'un kadrosunda tutmak istediği oyuncuya henüz resmi bir teklif yapmadığı ancak nabız yokladığı öğrenildi.
Bologna ile sözleşmesi biten 29 yaşındaki Hollandalı futbolcunun kendisiyle ilgilenen kulüplerden, 1.5 milyon Euro maaş ve 1 milyon Euro imza parası talep ettiği gelen bilgiler arasında.
ABDULLAH AVCI HALİL'İ İSTİYOR
Teknik direktör Abdullah Avcı, Süper Lig'de küme düşen Göztepe'nin yıldızı Halil Akbunar'ı istiyor. Avcı, 28 yaşındaki oyuncuyla temasa geçti ve takımında görmek istediğini iletti.
Tecrübeli sağ kanat da Trabzonspor'a sıcak bakıyor. Asbaşkan Ertuğrul Doğan milli futbolcunun bonservisi için Göztepe ile masaya oturdu. (Fotomaç)
İLK HEDEF EREN ELMALI
Trabzonspor'un scout ekibinin hazırladığı rapor ve teknik ekibin verdiği onay doğrultusunda sol bek bölgesi için ilk hedefinin Kasımpaşa ile geride kalan sezon içerisinde çok başarılı bir performans ortaya koyan Eren Elmalı olduğu öğrendi.
Ancak Kasımpaşa kulübünün Trabzonspor dışında başta Fenerbahçe olmak üzere birçok farklı kulüple de temas halinde olduğu ve bu nedenle oyuncunun satışıyla ilgili bir karar veremediği belirtildi. (Takvim)
HÜSEYİN TÜRKMEN'E TALİP VAR
Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, Trabzonspor'dan Hüseyin Türkmen'i kadrosuna katmak istiyor.
İstanbul ekibinin başkanı Süleyman Hurma'nın bordo-mavili idarecilerle 24 yaşındaki stoperin durumunu konuştuğu, son kararı teknik direktör Abdullah Avcı'nın vereceği belirtildi. (Fotomaç)