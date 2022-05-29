Avrupa’nın gözü seçimde

Kötü bir sezonu geride bırakan Galatasaray'da herkes 11 Haziran'daki seçimi bekliyor. Bunlara Avrupa'dan Galatasaraylı futbolculara talip olan kulüpler de dahil... Sarı-kırmızılı takımda başta(Lyon) veolmak üzere birçok oyuncunun ismi Avrupa'dan kulüplerle anılıyor.'u'nın istediği,'ya'dan,'e'dan taliplerin olduğu iddia ediliyor.KARAR YENİ BAŞKANINÖzellikleveiçin11 Haziran sonrasında yeniyönetimin kapısının çalınmasınakesin gözüylebakılıyor.Öte yandan kiralıkfutbolcular da takıma dönecekamabunlardan biri olanYunus Akgün de İtalyanekibi Lazio'nunradarında.'da çokbaşarılı bir sezon geçiren'un durumuda kongresonrası netleşecek.adayı Dursun Özbek, satılacağı iddia edilen Galatasaray Adası ile ilgili sert açıklamalar yaptı. Özbek, "Galatasaray Adası bizim kırmızı çizgimizdir. Galatasaray Adası Galatasaraylılarındır, her zaman da öyle kalacaktır. Bu güzide adamızda en kısa zamanda üyelerimize hizmet verir bir sosyal tesis alanı oluşturmak için çalışmalara başlayacağız" dedi.SEÇIM sonrası Marcao ya da Nelsson'u satma ihtimali olan Galatasaray'da Ozan Kabak ismi gündemden düşmüyor.22 yaşındaki milli stoper, iki yıl daha sözleşmesinin bulunduğu Alman ekibinde forma giyecek.