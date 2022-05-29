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Giriş Tarihi: 29.5.2022

Avrupa’nın gözü seçimde

MEHMET ÖZCAN
Avrupa’nın gözü seçimde

Başta Kerem ve Marcao olmak üzere, Cicaldau, Nelsson, Mohamed ve Yunus’un talipleri seçim sonrası yeni yönetimin kapısını çalacak. Ancak mevcut belirsizlik nedeniyle şu ana kadar kulübe gelen resmi bir teklif yok

Kötü bir sezonu geride bırakan Galatasaray'da herkes 11 Haziran'daki seçimi bekliyor. Bunlara Avrupa'dan Galatasaraylı futbolculara talip olan kulüpler de dahil... Sarı-kırmızılı takımda başta Kerem (Lyon) ve Marcao olmak üzere birçok oyuncunun ismi Avrupa'dan kulüplerle anılıyor. Nelsson'u Sevilla'nın istediği, Cicaldau'ya İtalya'dan, Mohamed'e Fransa'dan taliplerin olduğu iddia ediliyor.

KARAR YENİ BAŞKANIN
Özellikle Kerem Aktürkoğlu ve Marcao için 11 Haziran sonrasında yeni yönetimin kapısının çalınmasına kesin gözüyle bakılıyor. Başkan Burak Elmas seçime kadar transferde herhangi bir adım atmayacaklarını açıklamıştı. Öte yandan kiralık futbolcular da takıma dönecek ama bunlardan biri olan Yunus Akgün de İtalyan ekibi Lazio'nun radarında. Adana Demirspor'da çok başarılı bir sezon geçiren Yunus'un durumu da kongre sonrası netleşecek.

ÖZBEK: KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR
BAŞKAN adayı Dursun Özbek, satılacağı iddia edilen Galatasaray Adası ile ilgili sert açıklamalar yaptı. Özbek, "Galatasaray Adası bizim kırmızı çizgimizdir. Galatasaray Adası Galatasaraylılarındır, her zaman da öyle kalacaktır. Bu güzide adamızda en kısa zamanda üyelerimize hizmet verir bir sosyal tesis alanı oluşturmak için çalışmalara başlayacağız" dedi.

SCHALKE'DEN KÖTÜ HABER
SEÇIM sonrası Marcao ya da Nelsson'u satma ihtimali olan Galatasaray'da Ozan Kabak ismi gündemden düşmüyor. Ancak Bundesliga'ya geri dönen Schalke 04, iki senedir kiralık yolladığı Ozan Kabak'ı takımda tutma kararı aldı. 22 yaşındaki milli stoper, iki yıl daha sözleşmesinin bulunduğu Alman ekibinde forma giyecek.

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