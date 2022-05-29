Avrupa’nın gözü seçimde

Başta Kerem ve Marcao olmak üzere, Cicaldau, Nelsson, Mohamed ve Yunus’un talipleri seçim sonrası yeni yönetimin kapısını çalacak. Ancak mevcut belirsizlik nedeniyle şu ana kadar kulübe gelen resmi bir teklif yok
Kötü bir sezonu geride bırakan Galatasaray'da herkes 11 Haziran'daki seçimi bekliyor. Bunlara Avrupa'dan Galatasaraylı futbolculara talip olan kulüpler de dahil... Sarı-kırmızılı takımda başta Kerem (Lyon) ve Marcao olmak üzere birçok oyuncunun ismi Avrupa'dan kulüplerle anılıyor. Nelsson'u Sevilla'nın istediği, Cicaldau'ya İtalya'dan, Mohamed'e Fransa'dan taliplerin olduğu iddia ediliyor.
KARAR YENİ BAŞKANIN
Özellikle Kerem Aktürkoğluve Marcao için11 Haziran sonrasında yeniyönetimin kapısının çalınmasınakesin gözüylebakılıyor. Başkan BurakElmas seçime kadar transferdeherhangi bir adımatmayacaklarını açıklamıştı.Öte yandan kiralıkfutbolcular da takıma dönecekamabunlardan biri olanYunus Akgün de İtalyanekibi Lazio'nunradarında. AdanaDemirspor'da çokbaşarılı bir sezon geçirenYunus'un durumuda kongresonrası netleşecek.
ÖZBEK: KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR BAŞKAN adayı Dursun Özbek, satılacağı iddia edilen Galatasaray Adası ile ilgili sert açıklamalar yaptı. Özbek, "Galatasaray Adası bizim kırmızı çizgimizdir. Galatasaray Adası Galatasaraylılarındır, her zaman da öyle kalacaktır. Bu güzide adamızda en kısa zamanda üyelerimize hizmet verir bir sosyal tesis alanı oluşturmak için çalışmalara başlayacağız" dedi.
SCHALKE'DEN KÖTÜ HABER
SEÇIM sonrası Marcao ya da Nelsson'u satma ihtimali olan Galatasaray'da Ozan Kabak ismi gündemden düşmüyor. AncakBundesliga'ya geri dönen Schalke04, iki senedir kiralık yolladığıOzan Kabak'ı takımda tutmakararı aldı. 22 yaşındaki milli stoper, iki yıl daha sözleşmesinin bulunduğu Alman ekibinde forma giyecek.