Bu kupa babamın vasiyetiydi

Ziraat Türkiye Kupası'nda rakiplerini bir bir geçerek finale kadar yükselen Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor'un kozlarını paylaştığı maç kıran kırana bir mücadeleye sahne olmuş, sonunda Yiğido kupaya ulaşmıştı. Rakibini 3-2 mağlup ederek Sivas'a ilk Türkiye Kupası'nı kazandıran Rıza Çalımbay, tarihi başarıyı'a anlattı."Ben Sivaslıyım. Atadan, babadan… Hücrelerimin her köşesinde Sivas'ı yaşıyor ve onu temsil ediyorum" diyen Çalımbay, "Sivas'la ilişkim bu yüzden kolay kolay tanımlanamaz. Sarsılmaz bir bağlılık, aşk gibi. O yüzden Sivas'ın müzesine Türkiye Kupası'nı koymak benim için tarifsiz bir duygu. Rahmetli babam Bektaş'ın en çok isteyeceği şeylerden biriydi bu…""Finallerin ayrı bir stratejisi vardır. Bütün planlarımızı kupa için yaptık.Benim takımım Avrupa'nın ve ligin en yaşlı takımlarından biri. Bu yüzden attığımız her adıma dikkat etmemiz gerekiyor. Sonuçta mutlu sona ulaştık."HEDEFLERINI de anlatan Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay, "Hem Avrupa'da hem ligde hem kupada aynı anda mücadele etmek kolay iş değil.Zaten ligin ve Avrupa'nın en yaşlı takımıyız.Mevcut kadroyla 3 kulvarda başarılı olmak mümkün değil. Ben de hedeflerle yaşamak istiyorum. Eğer bu şartlar sağlanırsa Sivasspor'un müzesine Türkiye Kupası getirdiğimiz gibi yeni başarılar kazandırmak istiyorum.diye konuştu.MÜTEVAZİ bütçelerle önemli bir başarı kazandıklarını vurgulayan Çalımbay sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu başarılarda başta başkanımız, yönetimimiz, çalışanlar olmak üzere herkesin payı var. Bu şehir kupayı hak etti, daha fazlasını da hak ediyor. Bir takımın kupa kazanması başarıdır. Ama Sivasspor'un bu mütevazi bütçelerle ligde yer alıp Türkiye Kupası'nı kazanması destansı bir başarıdır.elde edilmiş bir zaferden bahsediyorum. Büyük Sivas taraftarına ve şehrine armağan olsun."KAYSERISPOR'A teşekkür eden tecrübeli hoca, "Bizim Kayseri ile dostluğumuz bitmez. Bir bütünün iki parçası gibiyiz. Damadım Kayserili. Geçmişten dem vuruyorlar, yaşanan olaylardan. 1967'de Kayseri'de yaşanan tribün izdihamında, o gün babam Sivas'tan maça giderken beni de götür diye otobüsün peşinden koştum. O yüzden otobüsten inmiş. O yaşananlar talihsizlik... O acıyı geride bırakmalıyız. Ben hazırlık maçı yapacakken bile ilk Kayseri'yi arıyorum. Kardeşliğin daim olması lazım" diye konuştu.Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı için de övgü dolu ifadeler kullanan Rıza Çalımbay, "Türk futbolu için yeni bir soluk, büyük kazanım. Bazen ezberleri bozacak dokunuşlara ihtiyaç var. Süper Lig'deki ilk kadın başkan olarak Berna Başkanı çok başarılı buluyorum ve devamını diliyorum. Berna ve Mecnun Başkan'ın maç öncesi ve sonrasında olumlu açıklamaları da örnek teşkil etmiştir" ifadesini kullandı.