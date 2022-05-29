Rıza Çalımbay tarihi başarıyı SABAH'a anlattı! "Bu kupa rahmetli babamın vasiyetiydi"

ŞARTLAR OLUŞURSA SİVAS'TA KALIRIM

Hedeflerini de anlatan Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay, "Hem Avrupa'da hem ligde hem kupada aynı anda mücadele etmek kolay iş değil. Bunun için de geniş ve güçlü bir kadroya ihtiyaç var. Zaten ligin ve Avrupa'nın en yaşlı takımıyız. Üç kulvarda mücadele etmek için genç, dinamik oyunculara ihtiyacımız var. Mevcut kadroyla 3 kulvarda başarılı olmak mümkün değil. Ben de hedeflerle yaşamak istiyorum. Eğer bu şartlar sağlanırsa Sivasspor'un müzesine Türkiye Kupası getirdiğimiz gibi yeni başarılar kazandırmak istiyorum. Şartlar oluşursa tabii kendi memleketimde ve takımımda çalışmaya devam etmek isterim" diye konuştu.