Torrent ayrıldı!

Antalyaspor maçının ardından "Tatil planım yok. Görevimin başındayım. İstanbul'da kalıyorum" diyen Domenec Torrent, sessiz sedasız ülkesi İspanya'nın yolunu tuttu. Barselona'ya ailesinin yanına giden Torrent, 11 Haziran'daki seçimi beklemeye başladı. İspanyol hoca "Çağırdıkları zamangeleceğim" derken, yeni sezon planlamasını 4 Temmuz'a göre yaptı. Torrent'in yardımcıları da İstanbul'dan ayrılıp tatile çıktı. Dursun Özbek-EşrefHamamcıoğlu ikilisinden başkanseçilecek isim, yeni hocasınıaçıklamadan önce Torrent'intazminat sorununu çözmeli. 1 yıl daha sözleşmesi bulunan İspanyol çalıştırıcının maliyeti 2.1 milyon Euro.