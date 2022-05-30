Ahmet Ağaoğlu’ndan transfer itirafı! Abdülkadir Ömür’e gelen teklifi açıkladı...

Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla tamamlayan Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.
Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları şöyle:
"Bugün gelmiş olduğumuz noktada bazı insanların anlayamadığı şey şu, biz sağımıza solumuza bakmadık. Kendi hatalarımızdan, kaynaklanan hataların faturasını ne rakiplerimize ne de kişilere kesmek gibi bir yanlışa düşmedik."
"Sürekli olarak bunun üstünden gittiğinizde, camianız da inanmamaya başlıyor. 'Senin hiç mi kabahatin yok?' diyor. '3 yılda, 12 teknik direktör değiştirdin, hiç mi kusurun yok? 7-8 milyon verdiğin oyuncuyu 8 ay sonra kadro dışı bırakıyorsun.' Camia bunu soruyor."
"Hazırlık maçlarına başlamadan önce, şampiyonluk yarışındaki önemli rakiplerimizden bazıları daha antrenörleriyle anlaşmamıştı. Antrenörle anlaşmadan transfer yaparsanız, 'Sistemime uymuyor' dediği zaman bir başka takıma göndermek zorunda kalırsınız."
"Sezona planlamanız doğrultusunda başladığınızda, aksaklıkları giderecek süreniz var. Transferin bitimine 1 hafta kala kadronuza katacağınız kilit oyuncuları transfer ederseniz, uyum sorunu yaşanırsa, bir sonraki durak ocak ayı."
"Algıyla yattılar, algıyla kalktılar. Trabzonspor için imzalanmış bir proje dediler. 1 milyarım yapılandırıldıysa, 3 kulübün 10 milyarın üstünde bir borcu yapılandırıldı. Bunun amacı UEFA'yı rahatlatmak ve borçları ödenebilir takvime bağlamaktı."
"Neye göre transfer yapacak, neye göre bütçe oluşturacak kulüpler? Böyle bir belirsizliğin içinde bizi bıraktılar. Eksik olmasın sayın Nihat Özdemir de 'Haydi bana eyvallah' dedi, gitti."
"Temasta bulunduğumuz, görüşmeleri devam eden 10-12 oyuncu var. Giden oyuncular olacaktır. Gitmesi kesinleşen oyuncu yok, ihtimal olacaktır. Gitmesi de muhtemel oyuncuların yerini dolduracak oyuncuların da çalışması üç aşağı beş yukarı tamamlanmış durumda."
"Nwakaeme'ye yapabileceğimiz en yüksek teklifte bulunduk. 1. sene oynadınız, ek olarak uzaması için performans kriteri. Trabzonspor'un yapabileceği bu. 33 yaşına gelmesi beni endişelendirmiyor ama benim bütçem belli, bu sınırlarda kalmak zorundayım."
"Para benim için önemli değil demiş. O zaman ortada bir sorun yok gibi algılıyorum ben bunu."
"Uğurcan'ın takımda kalmasından yanayım. Çok çok iyi bir teklif gelirse... Uğurcan Çakır'ı kaleden aldığınızda, o veya ona yakın bir kalibrede kaleciyi oraya koymak zorundasınız. 10'a sattınız da, 7'ye doldurdunuz diyelim. 3 için değer mi?"
"Abdülkadir'e Manchester City'den gelen 23 milyon euroluk teklifi reddetmem, hayatımın pişmanlığı. Yusuf'u verdikten 3 gün sonra gelmişti."
"Çok açık ve net olarak biliyoruz ki, 13 milyon euroya alınan bir oyuncu, TFF'ye 7-8-9 milyon euro olarak bildiriliyor. Geriye kalan kısmı reklam bedeli, bilmem ne bedeli, bir şekilde ödeniyor. Bunlar, futbol ekonomisini uzun vadede bitirecek şeyler."