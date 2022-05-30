Ahmet Ağaoğlu’ndan transfer itirafı! Abdülkadir Ömür’e gelen teklifi açıkladı...

Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Bugün gelmiş olduğumuz noktada bazı insanların anlayamadığı şey şu, biz sağımıza solumuza bakmadık. Kendi hatalarımızdan, kaynaklanan hataların faturasını ne rakiplerimize ne de kişilere kesmek gibi bir yanlışa düşmedik."

"Sürekli olarak bunun üstünden gittiğinizde, camianız da inanmamaya başlıyor. 'Senin hiç mi kabahatin yok?' diyor. '3 yılda, 12 teknik direktör değiştirdin, hiç mi kusurun yok? 7-8 milyon verdiğin oyuncuyu 8 ay sonra kadro dışı bırakıyorsun.' Camia bunu soruyor."

"Hazırlık maçlarına başlamadan önce, şampiyonluk yarışındaki önemli rakiplerimizden bazıları daha antrenörleriyle anlaşmamıştı. Antrenörle anlaşmadan transfer yaparsanız, 'Sistemime uymuyor' dediği zaman bir başka takıma göndermek zorunda kalırsınız."