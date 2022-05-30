Allahyar’dan 4 milyon Euro

Fenerbahçe transfer sezonunda bütçe oluşturabilmek için hem satış hem de yüksek maaşlı oyuncuların gönderilmesi konusunda önemli çaba harcayacak. Bu noktadasarı-lacivertlilerin en büyük yardımcısıİranlı oyuncu AllahyarSayyadmanesh olacak. Geçen sezon devre arasında Hull City'ye kiralanan 21 yaşındaki forvet, kısa süre içerisinde İngiliz kulübüyle kalıcı sözleşme imzalayacak. Allahyar transferinden Fenerbahçe, 4 milyon Euro bonservis geliri elde edecek. Ayrıca bir sonraki satışından yüzde 50 pay alınacak. Genç futbolcunundışında gönderilmesi planlanan LuizGustavo, Mbwana Samatta ve MarcelTisserand'a kulüp bulunması halindemaaş bütçesinde yaklaşık 10 milyonEuro'luk bir boşluk açılacak. Böylelikle Jesus'un istediği transferler rahat şekilde yapılabilecek.