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Giriş Tarihi: 30.5.2022

Allahyar’dan 4 milyon Euro

VOLKAN DEMİR
Allahyar’dan 4 milyon Euro
Fenerbahçe transfer sezonunda bütçe oluşturabilmek için hem satış hem de yüksek maaşlı oyuncuların gönderilmesi konusunda önemli çaba harcayacak. Bu noktada sarı-lacivertlilerin en büyük yardımcısı İranlı oyuncu Allahyar Sayyadmanesh olacak. Geçen sezon devre arasında Hull City'ye kiralanan 21 yaşındaki forvet, kısa süre içerisinde İngiliz kulübüyle kalıcı sözleşme imzalayacak. Allahyar transferinden Fenerbahçe, 4 milyon Euro bonservis geliri elde edecek. Ayrıca bir sonraki satışından yüzde 50 pay alınacak. Genç futbolcunun dışında gönderilmesi planlanan Luiz Gustavo, Mbwana Samatta ve Marcel Tisserand'a kulüp bulunması halinde maaş bütçesinde yaklaşık 10 milyon Euro'luk bir boşluk açılacak. Böylelikle Jesus'un istediği transferler rahat şekilde yapılabilecek.

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Allahyar’dan 4 milyon Euro
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