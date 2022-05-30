Allahyar’dan 4 milyon Euro

Fenerbahçe transfer sezonunda bütçe oluşturabilmek için hem satış hem de yüksek maaşlı oyuncuların gönderilmesi konusunda önemli çaba harcayacak.Geçen sezon devre arasında Hull City'ye kiralanan 21 yaşındaki forvet, kısa süre içerisinde İngiliz kulübüyle kalıcı sözleşme imzalayacak. Allahyar transferinden Fenerbahçe, 4 milyon Euro bonservis geliri elde edecek. Ayrıca bir sonraki satışından yüzde 50 pay alınacak.Böylelikle Jesus'un istediği transferler rahat şekilde yapılabilecek.