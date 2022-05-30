Gözler Caicedo’da

Beşiktaş’ın transferi için yoğun çaba harcadığı Buksa, Lens yolcusu. Bu nedenle siyah-beyazlılarda rota Ekvadorlu futbolcuya çevrildi
Forvet transferinde Alexander Sörloth'tan yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçen Beşiktaş, Adam Buksa'da yoğunlaşmıştı. Siyah-beyazlılar, Polonyalıgolcüyle el sıkışsa da Lens'in devreye girmesiişleri değiştirdi. Polonya basını, Buksa'nın Fransız kulübüne imzasının an meselesi olduğunu yazdı. Bu gelişmenin ardından gözler Valerien İsmael'in önerdiği isimlerden olan Jordy Caicedo'ya çevrildi. Beşiktaş, 24 yaşındaki Ekvadorlu golcüiçin CSKA Sofia'ya 3.5 milyon dolar, kendisinede 3 yıllık sözleşme ve 1 milyonEuro maaş önerdi.