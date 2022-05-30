Hizmete her zaman hazırım

BEŞİKTAŞ'IN eski yöneticilerinden Serdal Adalı, oy kullanmaya ekibinden Doğan Küçükemre ve Melih Aydoğdu ile birlikte geldi.Adalı, oyunu attıktan sonra bir önceki kongrede rakibi olduğu Ahmet Nur Çebi'nin yanına giderek başarılar diledi. İkili bir süre sohbet etti. Serdal Adalı, önümüzdeki dönemlerde tekrar başkanlığa adaylığını koyup koymayacağı yönündeki sorulara ise "Öncelikle bu seçim camiamıza hayırlı olsun.Genel kurul istediği zaman, bu kulübe hizmete hazırım" cevabını verdi.