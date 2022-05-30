Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor, Nwakaeme’yi gözden çıkardı
Giriş Tarihi: 30.5.2022 13:39

Trabzonspor, Nwakaeme’yi gözden çıkardı

DHA
Trabzonspor, Nwakaeme’yi gözden çıkardı

Trabzonspor, yarın sözleşmesinin son günü olan Antony Nwakaeme ile talep ettiği rakamda uzlaşılamaması nedeniyle yeni oyuncu arayışlarına girdi.

Trabzonspor gelecek sezon planlamalarına başlarken, oyuncusu Antony Nwakaeme ile masaya oturdu. 2019 yılında sözleşmesi uzatılan ve yarın kontratının süresi dolacak olan 33 yaşındaki oyuncu, bordo mavili kulübün sunduğu opsiyonlu olarak 2 yıllık sözleşmenin 3 yıla uzatılarak ücretinin artırılmasını istedi.

3.5 MİLYON EURO İSTEDİ
Hakkında transfer iddiaları ortaya atılması üzerine kulüpte kalmak istediğini açıklayan oyuncu, Trabzonspor yönetiminden senelik 3 milyon 500 bin Euro talep etti. Uzatılan sözleşmesiyle birlikte sezon başına 1 buçuk milyon Euro garanti ücret ödenen oyuncuya son teklif olarak Marek Hamsik'e verilen ücret olan 1 buçuk milyon Euro garanti ücret ile bonuslar ve imza parası dahil toplam 2 milyon Euro'luk anlaşma sunuldu.

TRABZONSPOR MASADAN KALKTI
Trabzonspor yönetimi, Nwakaeme'nin teklifi geri çevirmesi ve taleplerinde ısrar etmesi üzerine masadan kalktı. Uzlaşma sağlanamayan oyuncuyu gözden çıkaran bordo mavili kulüp, Nwakaeme'nin yerine yeni oyuncu arayışlarına girdi. Nijeryalı oyuncuya yeni teklif sunmama kararı aldığı öğrenilirken, bordo mavili kulüp, Şampiyonlar Ligi ve gelecek sezon planlamalarını Nwakaeme'siz olarak şekillendiriyor. Nwakaeme konusunda her iki tarafın da geri adım atmaması halinde oyuncuyla yollar ayrılacak. Futbolcunun sunulan teklifi revize edilmeden kabul etmesi halinde Nwakaeme takımda kalacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika Haberi: Emekli ve memur Temmuz zammı için 2'Lİ FORMÜL: Cuma günü oran açıklanıyor! İşte enflasyon farkı ve ek zam ile tablo tablo yeni emekli-memur maaşları hesapları
SON DAKİKA HABERİ | Bakan Koca'dan maske yasağı açıklaması: Toplu taşıma araçlarında maske yasağı kaldırıldı
Son Dakika: Mayıs ayı enflasyon beklentisi belli oldu! Merkez Bankası enflasyon beklenti anketi ve tahmini açıklandı: Mayıs 2022 enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 5 aylık ve 6 aylık enflasyon farkı yüzde kaç olacak?
ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA: 2022 asgari ücrete ek zam gelecek mi, ne kadar olacak?
EYT SON DAKİKA HABERLERİ! EYT'de en çok merak edilen tarih netleşti! İşte emeklilikte yaşa takılanlar için çözüm rotası ve masadaki formül: EYT'de son durum ne?
Millet İttifakı’nda ‘Selahattin Demirtaş’ krizi! Mansur Yavaş geri adım attı, bu kez de HDP çıldırdı
AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: Anadolu Üniversitesi AÖS giriş ile 2022/final AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?
Ekrem İmamoğlu'nun millet bahçesi hazımsızlığı! Yüz binlerin katıldığı etkinliğe 'korsan' dedi
Son dakika! Başkan Erdoğan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nden seslendi: Son nefesimize kadar buradayız
SON DAKİKA: Zelenski Kiev'in dışına ilk ziyaretinde üst düzey ismi görevden aldı: Onu kovdum çünkü...
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor, Nwakaeme’yi gözden çıkardı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA