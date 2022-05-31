A Milli Takım’a özel ziyaretçiler

AY-YILDIZLI ekibin dün özel ziyaretçileri vardı. Downsendromlu milli sporcular idmanı ziyaret edip hatıra fotoğrafı çektirdi. Milli yüzücüler Hande Özyer, Meltem Özkan ve Dila Arınel ile atletler Merve Uzun, Furkan Demir ve Rıdvan Yalçın, imzalı milli formalarını da futbolculara hediye etti.
CENGIZ ,TAKIMA KATILDI
izinli olan Cengiz Ünder dün takıma katıldı. Ay-yıldızlılarla ilk çalışmasını yapan 24 yaşındaki oyuncu, takım arkadaşlarıyla hasret giderirken tek eksik izin süresi devam eden Orkun Kökçü kaldı.