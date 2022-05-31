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Giriş Tarihi: 31.5.2022 10:26 Son Güncelleme: 31.5.2022 10:28

Son dakika transfer haberi: Zeki Çelik, Serie A yolcusu! Alternatifi Manchester’dan…

Son dakika transfer haberi: Zeki Çelik, Serie A yolcusu! Alternatifi Manchester’dan…

Son dakika transfer haberi: Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen milli sağ bek Zeki Çelik, Serie A takımlarından Fiorentina’nın transfer listesine yazıldı. İşte transferdeki tüm detaylar…

Lille forması giyen Zeki Çelik'le İtalya Serie A takımlarından Fiorentina'nın ilgilendiği iddia edildi. Fransa Ligi'nde sezonu 10. sırada tamamlayan Lille'de Zeki Çelik, yeni sezonda farklı bir takımın formasını giyebilir.

İtalyan gazeteci Gianluigi Longari'nin haberine göre Fiorentina, Alvaro Odriozola'nın yerine Zeki Çelik'i transfer etmek istiyor.

Fiorentina'da kiralık olarak forma giyen ve Real Madrid'e dönecek Alvaro Odriozola'nın yerine transfer yapmak isteyen Fiorentina'nın Zeki Çelik'e ek olarak Manchester United'daki geleceği belirsizliğini koruyan Diego Dalot'yu listesinde bulunduğu belirtildi.

Lille'le geçtiğimiz sezon Fransa Ligue 1 şampiyonluğu yaşayan Zeki Çelik, bu sezon 3 farklı kulvarda 40 maçta süre alırken 3 gol ve 3 asist kaydetti.

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Son dakika transfer haberi: Zeki Çelik, Serie A yolcusu! Alternatifi Manchester’dan…
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