Emre Mor: İzin verin

Türkiye'ninSABAH SPOR'dan öğrendiği Fenerbahçe'nin Emre Mor hamlesinde dün yeni gelişmeler yaşandı. Bilindiği üzere SABAH SPOR, önceki gün Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'nın, Mor için Vefa Stadı'nda yaptığı görüşmeyi okuyucularına aktarmış ve bu haber Türkiye'de gündeme oturmuştu. 24 yaşındaki kanat oyuncusunun, Karagümrük yönetimiyle konuşarak kolaylık talep ettiği öğrenildi. Genç futbolcunun, "Fenerbahçe'ye giderek bu sezonki iyiperformansımı katlamayı istiyorum" dediği kaydedildi. Tarafların da anlaşmaya yakın olduğu ve ufak pürüzlerin giderilmesiyle transferin gerçekleşeceği aktarıldı