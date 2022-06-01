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Giriş Tarihi: 1.6.2022

İlk 100’de sadece Ahmetcan kaplan

BERKAY TURAN
İlk 100’de sadece Ahmetcan kaplan
BORDO-MAVİLİLERDE savunmadaki sakatlıklar sonrasında bulduğu şansı iyi kullanan Ahmetcan Kaplan, Avrupa'da ilk 100'e girdi. Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi'nin (CİES) 2022'de en fazla süre alan 20 yaş altı 100 futbolcuyu değerlendirdiği listeye Türkiye'den sadece Ahmetcan alındı. Trabzon altyapısından yetişen ve Abdullah Avcı ile sınıf atlayan 19 yaşındaki oyuncu, ligde 13 maçta forma giyerken bir asist katkısı yaptı. 1135 dakika sahada kalan ve 57. sıradan listeye dahil olan oyuncu, Türkiye'yi temsil etti. İlk sırada ise Dortmund'un yıldızı Jude Bellingham 1895 dakika ile yer aldı.

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İlk 100’de sadece Ahmetcan kaplan
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