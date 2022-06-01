İlk 100’de sadece Ahmetcan kaplan

BORDO-MAVİLİLERDEsavunmadaki sakatlıklarsonrasında bulduğuşansı iyi kullananAhmetcan Kaplan,Avrupa'da ilk 100'egirdi. Uluslararası SporÇalışmaları Merkezi'nin(CİES) 2022'de en fazlasüre alan 20 yaşaltı 100 futbolcuyudeğerlendirdiği listeyeTürkiye'den sadeceAhmetcan alındı.Trabzon altyapısındanyetişen ve Abdullah Avcıile sınıf atlayan 19 yaşındakioyuncu, ligde 13maçta forma giyerken birasist katkısı yaptı. 1135dakika sahada kalan ve57. sıradan listeye dahilolan oyuncu, Türkiye'yitemsil etti. İlk sıradaise Dortmund'un yıldızıJude Bellingham1895 dakika ile yeraldı.