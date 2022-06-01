Özbek kolları sıvadı büyük buluşma cuma günü

Galatasaray'da 11 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olan Dursun Özbek, 3 Haziran Cuma günü projelerini açıklayacağını duyurdu. Özbek, "Mevcut sorunları bildiğimiz gibi çözümlerimiz de hazır. Hepsi konularında uzman kişilerin hazırladığı projelerimiz, bağımsız denetimşirketleri tarafından da incelenmiş ve rapora bağlanmıştır. Tüm projelerimizi, 3 HaziranCuma günüsaat 19.30'daZorlu GösteriMerkezi'nde siz sevgili Galatasaray ailemize tüm detayları ile sunacağız" ifadesini kullandı. Projelerimizin amacı sadece mevcut borçlarınbitirilmesine yönelik değildir" şeklinde görüş belirten başkan adayı Özbek, şöyle devam etti: "Amacımız, kulübün sürdürülebilir bir mali yapıya kavuşturulmasıdır. Geleceknesillere yeni Riva'lar, yeni Florya'larmiras bırakmak istiyoruz. Ve şanlı tarihimizde yer alan ve bizi ilklerin takımı yapan sportif başarılarımızı tekrarlayacak ve daha da ileri taşıyacak kararları almak için kararlıyız. Tüm branşlarda başarıyıgetirecek kadrolarıoluşturmak önceliklihedefimiz. İnanıyor ve biliyorum ki hep beraber el ele, bir ve bütün olarak bunları başaracağız."
İŞTE 11 ANA PROJE
Mevcut sorunlar için çözümlerinin hazır olduğunu kaydeden Dursun Özbek, ana projelerini 11 madde halinde şöyle duyurdu…
Galatasaray Adası
Altyapı Reformu
Gelecek Vizyonu Projeleri
Florya
Columbus
Mecidiyeköy
Riva
Kemerburgaz
Spor Salonu
Tesisleşme Reformu
Hasnun Galip