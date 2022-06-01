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Giriş Tarihi: 1.6.2022

Özbek kolları sıvadı büyük buluşma cuma günü

Özbek kolları sıvadı büyük buluşma cuma günü

Galatasaray başkan adayı Dursun Özbek, 3 Haziran’da Zorlu Gösteri Merkezi’nde düzenlenecek toplantıda üyelerle bir araya gelerek tek tek projelerini açıklayacak

Galatasaray'da 11 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olan Dursun Özbek, 3 Haziran Cuma günü projelerini açıklayacağını duyurdu. Özbek, "Mevcut sorunları bildiğimiz gibi çözümlerimiz de hazır. Hepsi konularında uzman kişilerin hazırladığı projelerimiz, bağımsız denetim şirketleri tarafından da incelenmiş ve rapora bağlanmıştır. Tüm projelerimizi, 3 Haziran Cuma günü saat 19.30'da Zorlu Gösteri Merkezi'nde siz sevgili Galatasaray ailemize tüm detayları ile sunacağız" ifadesini kullandı. Projelerimizin amacı sadece mevcut borçların bitirilmesine yönelik değildir" şeklinde görüş belirten başkan adayı Özbek, şöyle devam etti: "Amacımız, kulübün sürdürülebilir bir mali yapıya kavuşturulmasıdır. Gelecek nesillere yeni Riva'lar, yeni Florya'lar miras bırakmak istiyoruz. Ve şanlı tarihimizde yer alan ve bizi ilklerin takımı yapan sportif başarılarımızı tekrarlayacak ve daha da ileri taşıyacak kararları almak için kararlıyız. Tüm branşlarda başarıyı getirecek kadroları oluşturmak öncelikli hedefimiz. İnanıyor ve biliyorum ki hep beraber el ele, bir ve bütün olarak bunları başaracağız."

İŞTE 11 ANA PROJE
Mevcut sorunlar için çözümlerinin hazır olduğunu kaydeden Dursun Özbek, ana projelerini 11 madde halinde şöyle duyurdu…

Galatasaray Adası
Altyapı Reformu
Gelecek Vizyonu Projeleri
Florya
Columbus
Mecidiyeköy
Riva
Kemerburgaz
Spor Salonu
Tesisleşme Reformu
Hasnun Galip

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Özbek kolları sıvadı büyük buluşma cuma günü
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