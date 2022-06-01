Özbek kolları sıvadı büyük buluşma cuma günü

Galatasaray'da 11 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olan Dursun Özbek, 3 Haziran Cuma günü projelerini açıklayacağını duyurdu. Özbek, "Mevcut sorunları bildiğimiz gibi çözümlerimiz de hazır. Hepsi konularındahazırladığı projelerimiz,tarafından da incelenmiş ve rapora bağlanmıştır. Tüm projelerimizi,siz sevgili Galatasaray ailemize tüm detayları ile sunacağız" ifadesini kullandı.şeklinde görüş belirten başkan adayı Özbek, şöyle devam etti: "Amacımız, kulübün sürdürülebilir bir mali yapıya kavuşturulmasıdır.Ve şanlı tarihimizde yer alan ve bizi ilklerin takımı yapan sportif başarılarımızı tekrarlayacak ve daha da ileri taşıyacak kararları almak için kararlıyız.İnanıyor ve biliyorum ki hep beraber el ele, bir ve bütün olarak bunları başaracağız."Mevcut sorunlar için çözümlerinin hazır olduğunu kaydeden Dursun Özbek, ana projelerini 11 madde halinde şöyle duyurdu…Galatasaray AdasıAltyapı ReformuGelecek Vizyonu ProjeleriFloryaColumbusMecidiyeköyRivaKemerburgazSpor SalonuTesisleşme ReformuHasnun Galip