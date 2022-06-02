Milan’ın gözü Abdülkadir’de

Trabzonspor'unyıldız futbolcusuAbdülkadir Ömür,Milan'ın radarına girdi.Tuttomercato'nunhaberine göre; SerieA'da 11 yıl aranınardından şampiyonolan Milano ekibi, geleceksezon hem ligdehem de ŞampiyonlarLigi'nde başarılı olmakiçin kolları sıvadı. Çizme temsilcisinin;hızlı, ofansif, vekanatta görev yapabilecekteknik oyuncu kapsamındagözünü Abdülkadir'ediktiği belirtildi. İtalyan devinin,22 yaşındaki oyuncuyuuzun süredir takip ettiğininaltı çizildi. Abdülkadir,Trabzonspor'dan ayrılmanınzamanı geldiğini ve önceliğininAvrupa olduğunu söylemişti