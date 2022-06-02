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Giriş Tarihi: 2.6.2022 10:59 Son Güncelleme: 2.6.2022 11:01

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Joao Carlos'tan transfer açıklaması! Fenerbahçe...

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Joao Carlos’tan transfer açıklaması! Fenerbahçe...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...  Sarı lacivertlilerde Jorge Jesus'un listesinde bulunan Joao Carlos'tan transfer açıklaması geldi. Peki; Joao Carlos, Fenerbahçe'de forma giymek istiyor mu? İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus'un listesinde bulunan Joao Carlos'tan transfer açıklaması geldi.

Geçen sezonu Portekiz 2. Ligi ekibi Coimbra'da geçiren ve 30 maçta 17 gol, 1 asistlik performans sergileyen Estoril'in golcüsü kariyerini yurt dışında sürdürmek istediğini açıkladı.

İşte Carlos'un açıklamaları:

Hedeflerime kısmen ulaştığım için çok mutluyum. Tabii ki Coimbra'nın ligde kalmasına daha çok yardım etmek isterdim. Durmadan çalıştım, potansiyelimi hep biliyordum. Sonuç olarak diğer kulüpler beni istiyor.

Büyük bir tevazu ile çalışmaya devam edeceğim. Önce Estoril'e döneceğim, Haziran 2024'e kadar sözleşmem var. Kariyerimi yurtdışında sürdürmek niyetindeyim. Daha önce de söylediğim gibi tekliflerle menajerim ilgileniyor. Onlara yüzde 100 güveniyorum.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Joao Carlos'tan transfer açıklaması! Fenerbahçe...
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