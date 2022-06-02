Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus'un listesinde bulunan Joao Carlos'tan transfer açıklaması geldi.
Geçen sezonu Portekiz 2. Ligi ekibi Coimbra'da geçiren ve 30 maçta 17 gol, 1 asistlik performans sergileyen Estoril'in golcüsü kariyerini yurt dışında sürdürmek istediğini açıkladı.
Büyük bir tevazu ile çalışmaya devam edeceğim. Önce Estoril'e döneceğim, Haziran 2024'e kadar sözleşmem var. Kariyerimi yurtdışında sürdürmek niyetindeyim. Daha önce de söylediğim gibi tekliflerle menajerim ilgileniyor. Onlara yüzde 100 güveniyorum.