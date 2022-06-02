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Giriş Tarihi: 2.6.2022

Söz vermeyin Aslan’ı bekleyin

MEHMET ÖZCAN
Söz vermeyin Aslan’ı bekleyin

Sensibile ve Cenk Ergün, prensip anlaşmasına varılan oyunculardan genel kurul sonrası için söz aldı. Halil Akbunar, Umut Bozok, Axel Witsel ve Xeka beklemeleri istenen isimlerin başında geliyor

1 Haziran itibarıyla 8 oyuncusu (Arda Turan, Babel, Feghouli, Pulgar, Pena, Halil Dervişoğlu, Semih Kaya ve Fatih Öztürk) ile yolları resmen ayrılan Galatasaray'da transferler için 11 Haziran beklenmeye başlandı. Sarı-kırmızılı kulüp, seçim sonrasında transferlerini resmiyete döküp 4 Temmuz'daki Avusturya kampına yetiştirmeye çalışacak. Sportif direktör Sensibile ve her iki başkan adayının yeni dönemde çalışmaya hazır olduğu Cenk Ergün görüşmelerini sürdürüyor.

ÜÇ FUTBOLCUNUN DURUMU YENİ YÖNETİME BAĞLI
Hem Sensibile hem de Ergün prensip anlaşmasına varılan oyunculara "Kimseye söz verme! 11 Haziran'a kadar bizi bekle'' mesajını iletiyor. Göztepe'nin yıldızı Halil Akbunar, Kasımpaşa'nın golcüsü Umut Bozok, Dortmund'dan ayrılan Axel Witsel ve Lille ile sözleşmesini uzatmayan Xeka, Galatasaray'ın beklemelerini istediği oyuncuların başında geliyor. Sarı-kırmızılı takımın eski yıldızları Onyekuru ve Seri'nin yanı sıra sözleşmesi biten Babel de yeni gelecek yönetimin kararına göre kariyerine devam edecek.

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Söz vermeyin Aslan’ı bekleyin
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