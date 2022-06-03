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Giriş Tarihi: 3.6.2022 13:01

Manisa'da Özgür Çek dönemi bitiyor

DHA
Manisa’da Özgür Çek dönemi bitiyor

Manisa FK forması giyen tecrübeli sol bek Özgür Çek, yeni sezon yapılanması kapsamında takımdan ayrılacak.

Spor Tooto 1'inci Lig'de yeni sezonda hedefini zirve olarak belirleyen Manisa Futbol Kulübü'nde kadro yapılanması devam ediyor. Kiralık olarak kadroya dahil edilen Serge Tabekou ile yollarını ayıran siyah-beyazlılarda sol bek Özgür Çek'in de takımdan ayrılacağı öğrenildi.

Sportif direktör Levent Devrim ve teknik direktör Levent Eriş yönetiminde transfer hazırlıklarına başlayan Ege temsilcisinde Özgür'ün yeni sezonda kadroda düşünülmediği ifade edildi.

Geçen sene başında Denizlispor'dan transfer edilen 31 yaşındaki futbolcu, Manisa FK formasıyla 20 lig maçına çıktı. Toplam 943 dakika görev yapan Özgür 1 asistle oynadı.

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Manisa'da Özgür Çek dönemi bitiyor
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