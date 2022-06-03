Son süper İstanbulspor

Spor Toto 1.Lig play-off finalinde Bandırma’yı deviren İstanbulspor, mutlu sona ulaştı. 17 yıllık hasrete son veren Boğalar’ın gollerini İbrahim Yavuz kaydetti
Kocaeli'de oynanan dev finalde büyük çekişme yaşandı. İstanbulspor, Bandırmaspor'u 2-1 yenerek Ankaragücü ve Ümraniye'nin ardından Süper Lig'e yükselen 3. takım oldu. 2004/05 sezonundaalt lige düşen 'Boğalar' lakaplısarı-siyahlılar, 17 yıllık hasreti bitirdi. 33'te İbrahim Yılmaz, İstanbulspor'u 1-0 öne geçirdi. 45'te VAR kararıyla penaltı kazanan Bandırma'da topun başına geçen Paulin Keny, beraberliği sağladı. 45+5'te ise yine VAR'ın devreye girmesiyle Halil Umut Meler, bu kez İstanbul lehine penaltıyı verdi. 45+7'de İbrahim Yavuz kendisinin ve takımının 2. golünü kaydedip Boğalar'ı zafere taşıdı.
İSTANBUL SALTANATI! Gelecek sezon 19 takımın mücadele edeceği Süper Lig'de 8İstanbul ekibi olacak. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir, Fatih Karagümrük, Kasımpaşa, Ümraniyespor ve İstanbulspor'un boy göstereceği Süper Lig'de 1963-1964 sezonunun ardından ilk kez İstanbul'dan 8 takım üst klasmanda yer alacak. İstanbul takımları gelecek sezon 18 maçın 7'sinde şehir dışına çıkmayacak ve toplamda 36 karşılaşmanın 25'iniİstanbul'da oynayacak.
'BİRLİKTE BAŞARDIK' SAMSUN, Çaykur Rizespor ve Konyaspor'da yardımcı antrenörlük yapan ve ilk defa takım çalıştıran İstanbulspor'un teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz, sarı-siyahlıları Süper Lig'e çıkarmayı başardı. 40 yaşındaki Korkmaz şunları söyledi: "Şampiyon olduğumuz için çok mutluyum. Trabzon doğumluyum. Biz de1989 yılında İstanbul'a göçtük.Buradan memleketimiz Trabzon'ada selam olsun. Tek başıma yapmadım,hep beraber başardık. Oyuncularıma teşekkür ediyorum.
CUMHURBAŞKANI TEBRIK ETTI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig'e çıkmayı başaran İstanbulspor'u tebrik etti. Erdoğan sosyal medya hesabından, "Spor Toto 1. Lig play-off finalini kazanarak Spor Toto Süper Lig'e çıkmaya hak kazanan İstanbulspor'u ve tüm taraftarlarını en içten dileklerimle tebrik ediyor, yeni sezonda tüm takımlarımıza başarılar diliyorum" ifadesini kullandı.