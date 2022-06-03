Son süper İstanbulspor

Kocaeli'de oynanan dev finalde büyük çekişme yaşandı. İstanbulspor, Bandırmaspor'u 2-1 yenerek Ankaragücü ve Ümraniye'nin ardından Süper Lig'e yükselen 3. takım oldu.17 yıllık hasreti bitirdi. 33'te İbrahim Yılmaz, İstanbulspor'u 1-0 öne geçirdi. 45'te VAR kararıyla penaltı kazanan Bandırma'da topun başına geçen Paulin Keny, beraberliği sağladı. 45+5'te ise yine VAR'ın devreye girmesiyle Halil Umut Meler, bu kez İstanbul lehine penaltıyı verdi. 45+7'dekendisinin ve takımının 2. golünü kaydedip Boğalar'ı zafere taşıdı.sezon 19 takımın mücadele edeceğiGalatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir, Fatih Karagümrük, Kasımpaşa, Ümraniyespor ve İstanbulspor'un boy göstereceği Süper Lig'de 1963-1964 sezonunun ardından ilk kez İstanbul'dan 8 takım üst klasmanda yer alacak. İstanbul takımları gelecek sezon 18 maçın 7'sinde şehir dışına çıkmayacak ve toplamdaÇaykur Rizespor ve Konyaspor'da yardımcı antrenörlük yapan ve ilk defa takım çalıştıran İstanbulspor'un teknik direktörü, sarı-siyahlıları Süper Lig'e çıkarmayı başardı. 40 yaşındaki Korkmaz şunları söyledi: "Şampiyon olduğumuz için çok mutluyum.Oyuncularıma teşekkür ediyorum.Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig'e çıkmayı başaran İstanbulspor'u tebrik etti. Erdoğan sosyal medya hesabından, "Spor Toto 1. Lig play-off finalini kazanarak Spor Toto Süper Lig'e çıkmaya hak kazanan İstanbulspor'u ve tüm taraftarlarını en içten dileklerimle tebrik ediyor, yeni sezonda tüm takımlarımıza başarılar diliyorum" ifadesini kullandı.