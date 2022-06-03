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Giriş Tarihi: 3.6.2022

Türkiye’yi seçmek en iyi kararımdı

MUSTAFA NACAR
Türkiye’yi seçmek en iyi kararımdı
A Milli Takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Ferdi Kadıoğlu, Ay-yıldızlıların Riva kampında SABAH Spor'a konuştu. Futbolcular olarak sahada iyi mücadele etmek zorunda olduklarını ifade eden 22 yaşındaki kanat oyuncusu, "Seçimimden dolayı çok mutluyum. Stefan Kuntz, Hamit Altıntop, ailem ve F.Bahçe'den çok büyük destek gördüm. En iyi kararı verdiğimi düşünüyorum. Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'deyken benimle ilgili fikirleri de olmuştu" diye konuştu. Önceliğinin Fenerbahçe'de devam etmek olduğunun altını çizen Ferdi, "Kısmet olursa La Liga'da forma giyme hayâli kuruyorum" ifadelerini kullandı.

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Türkiye’yi seçmek en iyi kararımdı
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