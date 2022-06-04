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Giriş Tarihi: 4.6.2022

Başkan adayı Dursun Özbek, tanıtım toplantısında hedeflerini açıkladı: 2023’te kupaları toplayacağız!

Başkan adayı Dursun Özbek, tanıtım toplantısında hedeflerini açıkladı: 2023’te kupaları toplayacağız!

“Kulübümüzün dertleri çok büyük ama biz zoru gördük diye boyun eğmeyiz. G.Saray, 2023 yılında, Cumhuriyetimizin 100. yılında tüm branşlarda en çok kupayı alan spor kulübü olacak”

Galatasaray'da 11 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olan Dursun Özbek, basının karşısına çıktı. Zorlu Gösteri Merkezi'nde ekibiyle birlikte projelerini açıklayan Özbek, "30 Nisan öncesi de Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk ile yine görüştüm. Bu dakikadan sonra elimi taşın altına koymam gerekiyordu. Bu çağrımı yeniledim. Metin kardeşim büyük bir özveride bulunarak, bu yolu birlikte yürümeyi kabul etti. Kendisine teşekkür ediyorum" dedi. Özbek sözlerini şöyle sürdürdü: "Benim bir tane amacım var, o da Galatasaray'ı mali açıdan sürdürülebilir, her branşta rekabet eden bir spor kulübü haline getirmek. Bu sadece benim değil, her Galatasaray taraftarının çocuğuna, torununa borcu."



HEM SAHADA HEM MASADA GÜÇLÜ OLACAĞIZ
"Kulübümüzün dertleri çok büyük ama biz zoru gördük diye boyun eğecek değiliz. Hem sahada hem masada güçlü olacağız. Çünkü Galatasaray'ın şanlı tarihinde en zor anlarda bile mücadele etmek var. Galatasaray Kulübü 2023 yılında, Cumhuriyetimizin 100. yılında tüm branşlarda en çok kupayı alan spor kulübü olacak. Buna tüm kalbimle inanıyorum."



4 YILDA 9.5 MİLYAR TL!
DURSUN Özbek'in önemli kozlarından birisi olan ve Sportif AŞ'de görev alması beklenen Erden Timur da projelerini paylaştı. Timur, "G.Saray Adası, Altyapı Reformu, Gelecek Vizyonu Projeleri, Florya, Columbus, Mecidiyeköy, Riva, Kemerburgaz, Spor Salonu, Tesisleşme Reformu, Hasnun Galip, yeni araziler gibi konuları kapsayan, bağımsız denetim şirketleri tarafından da incelenmiş tüm projelerle kulübe 4 yıl içinde 9.5 milyar TL'lik gelir sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

FATİH TERİM CEVABI!
ÖZBEK, Fatih Terim'le ilgili bir soruya "Fatih Hoca'nın seçim arifesinde gündeme gelmesi hoş bir şey değil. Biz Galatasaray için en iyisini yapacağız. Yetkiyi alırsak, herkesin gıpta ile bakacağı bir takım kuracağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Taraftarımızın bizi desteklemesi lazım" yanıtını verdi.

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Başkan adayı Dursun Özbek, tanıtım toplantısında hedeflerini açıkladı: 2023’te kupaları toplayacağız!
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