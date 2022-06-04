Başkan adayı Dursun Özbek, tanıtım toplantısında hedeflerini açıkladı: 2023’te kupaları toplayacağız!

alatasaray'da 11 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olan Dursun Özbek, basının karşısına çıktı. Zorlu Gösteri Merkezi'nde ekibiyle birlikte projelerini açıklayan Özbek, "30 Nisan öncesi de Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk ile yine görüştüm.Bu çağrımı yeniledim. Metin kardeşim büyük bir özveride bulunarak, bu yolu birlikte yürümeyi kabul etti. Kendisine teşekkür ediyorum" dedi. Özbek sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu sadece benim değil, her Galatasaray taraftarının çocuğuna, torununa borcu.""Kulübümüzün dertleri çok büyük ama biz zoru gördük diye boyun eğecek değiliz. Hem sahada hem masada güçlü olacağız.Galatasaray Kulübü 2023 yılında, Cumhuriyetimizin 100. yılında tüm branşlarda en çok kupayı alan spor kulübü olacak. Buna tüm kalbimle inanıyorum."DURSUN Özbek'in önemli kozlarından birisi olan ve Sportif AŞ'de görev alması beklenen Erden Timur da projelerini paylaştı. Timur, "G.Saray Adası, Altyapı Reformu, Gelecek Vizyonu Projeleri, Florya, Columbus, Mecidiyeköy, Riva, Kemerburgaz, Spor Salonu, Tesisleşme Reformu, Hasnun Galip, yeni araziler gibi konuları kapsayan, bağımsız denetim şirketleri tarafından da incelenmiş tüm projelerle kulübe 4 yıl içinde 9.5 milyar TL'lik gelir sağlamayı hedefliyoruz" dedi.ÖZBEK, Fatih Terim'le ilgili bir soruya "Fatih Hoca'nın seçim arifesinde gündeme gelmesi hoş bir şey değil. Biz Galatasaray için en iyisini yapacağız. Yetkiyi alırsak, herkesin gıpta ile bakacağı bir takım kuracağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Taraftarımızın bizi desteklemesi lazım" yanıtını verdi.