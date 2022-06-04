Cenk haftaya Kartal

BEŞİKTAŞ'TA yerli golcü için ilk aday olan Cenk Tosun ile yapılan pazar- lıklarda sona yaklaşılıyor. Everton'dan ayrılan ve Beşiktaş'a sıcak bakan Cenk Tosun ile ücret konusu dışında anlaşma sağlandı.İki sezonluk kontrat üzerinden yapılan görüşmelerin birkaç günde sonlanması ve tecrübeli futbolcunun haftaya İstanbul'a gelerek Beşiktaş'a 3'üncü kez imza atması planlanıyor.Romain Saiss ayrıca Premier Lig'de 100+ ikili mücadele, 70+ hava topu, 25+ top kapma, 140+ uzaklaştırma ve 55+ pas arası yapan oyuncular arasında Mohamed Salisu ve Grant Hanley ile birlikte ilk üçte yer aldı.