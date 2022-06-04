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Giriş Tarihi: 4.6.2022

Cenk haftaya Kartal

Cenk haftaya Kartal

Beşiktaş’ın, yerli golcü listesinde ilk sırada yer alan Cenk Tosun ile gelecek hafta sözleşme imzalaması bekleniyor

BEŞİKTAŞ'TA yerli golcü için ilk aday olan Cenk Tosun ile yapılan pazar- lıklarda sona yaklaşılıyor. Everton'dan ayrılan ve Beşiktaş'a sıcak bakan Cenk Tosun ile ücret konusu dışında anlaşma sağlandı. Beşiktaş'ın 1.2 milyon Euro'ya yakın teklifine karşın 31 yaşındaki forvetin 1.5 milyon Euro'ya kadar indiği belirtildi. İki sezonluk kontrat üzerinden yapılan görüşmelerin birkaç günde sonlanması ve tecrübeli futbolcunun haftaya İstanbul'a gelerek Beşiktaş'a 3'üncü kez imza atması planlanıyor.

HER TOPTA VAR
Romain Saiss ayrıca Premier Lig'de 100+ ikili mücadele, 70+ hava topu, 25+ top kapma, 140+ uzaklaştırma ve 55+ pas arası yapan oyuncular arasında Mohamed Salisu ve Grant Hanley ile birlikte ilk üçte yer aldı.

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Cenk haftaya Kartal
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