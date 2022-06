Yeni tarih yazacağız

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta bugün Faroe Adaları ile oynayacağımız maç öncesi basının karşısına çıktı. Alman hoca, "C Ligi'nde bulunmamızın bizim hazırlıklarımızda özel bir etkisi olmadı.Yeni bir maceraya başlıyoruz. Burak'ın, Milli Takım'ı bırakması sonrası yeni bir organizasyon ortaya çıktı. Oyuncular kendi tarihlerini yazmak istiyor.diye konuştu.İlk dönem kapandı, yeni bir sayfa açtık. Çok genç bir takımız. Her yaptığımız iş, attığımız adım EURO 2024 finallerine kalabilmek için.Türkiye'de seviyenin yükselmesi halinde oyuncular Avrupa'da değil, Türkiye'de kariyerlerine devam etmek isteyecektir.Birkaç küçük sıkıntımız var. Son duruma bakacağız. 4 maçlık periyot olduğunu düşünürseniz dikkatli planlama yapmak lazım.Ümit Milli Takımı'ndan A takıma dahil ettiğimiz oyuncuları sahaya sürdüğümüzde 'Bana baş ağrısı yaşatmaz' diye düşünüyorum.A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta bugün Faroe Adaları'nı konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele,Karşılaşma, TRT 1'den naklen yayımlanacak. Müsabakada, Malta Futbol Federasyonu'ndan hakem Trustin Farrugia Cann düdük çalacak. Cann'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Luke Portelli ve Edward Spiteri yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Matthew De Gabriele olacak.A MILLI Futbol Takımı, Faroe Adaları ile bugün tarihinde ikinci kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ilk ve tek maç, 15 Temmuz 1991'de Faroe Adaları'nda oynandı ve 1-1 sona erdi. Milliler, Stefan Kuntz yönetiminde de 7. maçına çıkacak. Önceki 6 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde eden Milliler, rakip fileleri 14 kez havalandırıp, kalesinde 9 gol gördü.