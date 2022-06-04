Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Yeni tarih yazacağız
Giriş Tarihi: 4.6.2022

Yeni tarih yazacağız

BERKAY TURAN
Yeni tarih yazacağız

“Burak sonrası yeni bir organizasyon ortaya çıktı. Oyuncular kendi tarihlerini yazmak istiyor. Bunun için 4 karşılaşmayı da kazanmamız gerekiyor”

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta bugün Faroe Adaları ile oynayacağımız maç öncesi basının karşısına çıktı. Alman hoca, "C Ligi'nde bulunmamızın bizim hazırlıklarımızda özel bir etkisi olmadı. Ancak taktiksel değişiklikler yapacağız. Ofansif varyasyonlar ve oyun kurma üzerine farklı denemeler yapıyoruz. Yeni bir maceraya başlıyoruz. Burak'ın, Milli Takım'ı bırakması sonrası yeni bir organizasyon ortaya çıktı. Oyuncular kendi tarihlerini yazmak istiyor. Bunun başarılı olabilmesi için bu 4 maçın da kazanılması gerekiyor" diye konuştu.

İNCİLER
İlk dönem kapandı, yeni bir sayfa açtık. Çok genç bir takımız. Her yaptığımız iş, attığımız adım EURO 2024 finallerine kalabilmek için.
Türkiye'de seviyenin yükselmesi halinde oyuncular Avrupa'da değil, Türkiye'de kariyerlerine devam etmek isteyecektir.
Birkaç küçük sıkıntımız var. Son duruma bakacağız. 4 maçlık periyot olduğunu düşünürseniz dikkatli planlama yapmak lazım.
Ümit Milli Takımı'ndan A takıma dahil ettiğimiz oyuncuları sahaya sürdüğümüzde 'Bana baş ağrısı yaşatmaz' diye düşünüyorum.

ÇIKALIM BURADAN!
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta bugün Faroe Adaları'nı konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma, TRT 1'den naklen yayımlanacak. Müsabakada, Malta Futbol Federasyonu'ndan hakem Trustin Farrugia Cann düdük çalacak. Cann'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Luke Portelli ve Edward Spiteri yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Matthew De Gabriele olacak. Ay-Yıldızlı ekibin tek hedefi grubunda başarılı olup tekrar B Ligi'ne yükselmek.

FAROE ADALARI İLE İKİNCİ SINAV
A MILLI Futbol Takımı, Faroe Adaları ile bugün tarihinde ikinci kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ilk ve tek maç, 15 Temmuz 1991'de Faroe Adaları'nda oynandı ve 1-1 sona erdi. Milliler, Stefan Kuntz yönetiminde de 7. maçına çıkacak. Önceki 6 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde eden Milliler, rakip fileleri 14 kez havalandırıp, kalesinde 9 gol gördü.

EN ÇOK OKUNANLAR

Emekli maaşı zammı temmuz 2022 ne kadar olacak? En yüksek ve en düşük emekli maaşı zammı kaç TL, kim ne kadar maaş alacak?
SON DAKİKA! Asgari ücret 2022 için yeni hesaplar! Mayıs ayı enflasyon oranı sonrası dikkat çeken ücret tablosu: Asgari ücret Temmuz zammı ne kadar olacak?
Milyonları ilgilendiren Temmuz zammı yolda! 800 TL'ye varan artış yaşanacak! 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı, engelli aylığı…
Sabri Uzun'un ardından Hanefi Avcı'nın da rütbeleri geri alınacak: Emniyet düğmeye bastı
Son dakika haberi | Atina'daki PKK gösterilerine tepki: Yunan Büyükelçi Lazariz Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
SON DAKİKA: Terör karargahına 500 metre! Hareketlilik böyle görüntülendi: Keskin nişancılar, zırhlı araçlar, ağır silahlar, tüneller...
Son dakika: Balıkesir'de peş peşe depremler! İstanbul'da da hissedildi
Son Dakika: Balıkesir’de korkutan deprem! Çanakkale ve Bursa'da da hissedildi! - AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Sigara fiyatları güncel listesi: Sigaraya zam mı geldi? 3 Haziran 2022 Philip Morris, BAT ve JTI grubu yeni sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Asgari ücret zammı 2022 son dakika haberleri ve gelişmeleri: Asgari ücrete ek zam gelecek mi, ne kadar olacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Yeni tarih yazacağız
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA