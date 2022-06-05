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Giriş Tarihi: 5.6.2022 13:37

Altınordu golcü Ömer Şişmanoğlu'nu istiyor

DHA
Altınordu golcü Ömer Şişmanoğlu’nu istiyor

Spor Toto 1. Lig'de yeni sezona iddialı bir kadroyla girmeyi planlayan Altınordu'nun geçen sezon Altaş Denizlispor forması giyen Ömer Şişmanoğlu'na kanca attığı öğrenildi.

Denizlispor'la çıktığı 26 karşılaşmada 13 kez rakip fileleri sarsıp, 2 de asist yapan 32 yaşındaki gurbetçi santrfor, sözleşmesinin sona ermesiyle serbest kaldı.

Kırmızı-lacivertlilerin tecrübeli golcüyle temas halinde olduğu, şartların olgunlaşması halinde imzaların atılacağı bildirildi. Almanya'da Hamburg altyapısında yetişip St. Pauli forması giyen Ömer Şişmanoğlu, ülkemizde Kayserispor, Antalyaspor, Beşiktaş, Eskişehirspor, Konyaspor, Göztepe, Yeni Malatyaspor, Erzurumspor ve Tuzlaspor kulüplerinde de görev yaptı.

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Altınordu golcü Ömer Şişmanoğlu'nu istiyor
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