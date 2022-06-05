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Giriş Tarihi: 5.6.2022 16:21 Son Güncelleme: 5.6.2022 16:25

Son dakika haberi: Cenk Ergün'e flaş teklif! Galatasaray'a gitmesi beklenirken...

ÖMER FARUK ÖZCAN ÖMER FARUK ÖZCAN
Son dakika haberi: Cenk Ergün’e flaş teklif! Galatasaray’a gitmesi beklenirken...

Galatasaray'da 11 Haziran'daki başkanlık seçiminde adayların birlikte çalışacağı iddia edilen Cenk Ergün'e Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille teklif götürdü.

Galatasaray'ın başkan adayları Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'nun yeni dönemde birlikte çalışacaklarını açıkladıkları Cenk Ergün'e Fransa'dan da talip var.

Fransız ekibi Lille'in, Galatasaray'ın eski idari menajeri Cenk Ergün ile temasa geçtiği öğrenildi. Fransa Ligue 1'de 2020-21 sezonunu şampiyon tamamlayan Lille, 2021-22 sezonunu 10. sırada bitirerek hayal kırıklığı yarattı. Fransız temsilcisinde başarısızlıkla sonuçlanan sezonun ardından fatura sportif koordinatörlük görevini yürüten eski futbolcu Sylvain Armand'a kesildi.

FRANSA'YA DAVET EDİLDİ

Sylvain Armand'ın yerine bir isim arayan Lille, Cenk Ergün'de karar kıldı. Lille'in Cenk Ergün ile görüşerek tecrübeli futbol adamını Fransa'ya davet ettiği belirtildi. Cenk Ergün'ün Fortuna Sittard'da danışmanlık yapmadan önce 2014-18 yılları arasında Galatasaray'da başarılı işlere imza attığı kaydedildi.

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Son dakika haberi: Cenk Ergün'e flaş teklif! Galatasaray'a gitmesi beklenirken...
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