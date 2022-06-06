Eşref Hamamcıoğlu'ndan Domenec Torrent açıklaması: "Devam etmeyeceğiz"

"GALATASARAY, KÖKLERİNİ EĞİTİMDEN ALIR"

30 Nisan'da yapılması gereken seçimin dış müdahalelerle iptal edildiğini dile getiren Eşref Hamamcıoğlu, "Galatasaray'da tek başına adaylık mümkün değil. Galatasaray farklı düşüncelerin aynı potada eritildiği bir kurumdur. Dursun Özbek aday olmak istediğini ve benim de onunla birleşmemi teklif etti. Ben ve ekibim bir yol kat ettik bu yüzden birleşmenin olamayacağını söyledim. En büyük hedefimiz Galatasaray'ın tüm kaynaklarını dinamik bir şekilde kullanmak. Galatasaray, köklerini eğitimden alır. Bu fonksiyonumuzu hiçbir zaman kaybetmememiz lazım. Galatasaray'a bir spor okulu kazandırmak istiyoruz" dedi.