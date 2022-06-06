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Giriş Tarihi: 6.6.2022 16:40

Sivasspor, Uğur Çiftçi ile sözleşme yeniledi

AA
Sivasspor, Uğur Çiftçi ile sözleşme yeniledi

Sivasspor, sol bek oyuncusu Uğur Çiftçi'nin sözleşmesinin 4 yıl uzatıldığını açıkladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, savunma oyuncusu Uğur Çiftçi'nin 30 Haziran 2023'te sona erecek sözleşmesini 4 yıl daha uzattı.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Sivas'ın öz evladı Uğur Çiftçi'nin sözleşmesini uzattıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Kırmızı-beyazlı ekibin sezonu Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak bitirdiğini anımsatan Otyakmaz, "Taraftarlar sevinirken yönetim olarak transferlere ağırlık vermek durumundayız. İlk sözleşmemizi de sözleşmesinin bitimine 1 yıl kala Uğur Çiftçi ile uzatmak yönünde karar aldık." dedi.

Otyakmaz, sözleşmenin hayırlı olmasını dileyerek, "İnşallah burada futbolu bırakacak şekilde, unutulmaz takım kaptanları arasında yer alacak bir birlikteliğimiz olur." diye konuştu.

Sol kanat oyuncusu 30 yaşındaki Uğur Çiftçi ise "Bana güvenen kulüp başkanımıza, yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Bu forma altında kanımın son damlasına kadar savaşacağıma söz veriyorum." ifadelerini kullandı.

Sözleşmesini uzattığı için mutlu olduğunu vurgulayan Uğur Çiftçi, uzun yıllar Sivasspor forması giymek istediğini belirtti.

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Sivasspor, Uğur Çiftçi ile sözleşme yeniledi
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