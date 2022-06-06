Sivasspor’da Murat Paluli an meselesi!

UEFA Avrupa Ligi'nde sahne almaya hazırlanan son Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sivasspor'un, en son Göztepe forması giyen 27 yaşındaki futbolcu Murat Paluli transferini bitirmesi an meselesi. Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın bizzat istediği futbolcu ile ilgili kulüpten resmi bir açıklama yapılması bekleniyor. Paluli transferinin kısa sürede resmileşeceği öğrenildi.
İskenderunspor, BB Erzurumspor, Hatayspor, Göztepe gibi takımlarda görev yapan Murat, geçen sezon 24 maçta 1 asistle oynadı.
UĞUR ÇİFTÇİ İMZAYI ATTI
Sivasspor, Uğur Çiftçi'nin sözleşmesinin 4 yıl uzatıldığını açıkladı. Bu sezon Sivasspor'la 44 maça çıkan 30 yaşındaki sol bek 7 asist kaydetti. Kariyerinde daha önce Hacettepe ve Gençlerbirliği formaları giyen Uğur Çiftçi, 2018'de Sivasspor'a transfer olmuştu.